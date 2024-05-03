Тухель о том, может ли остаться в «Баварии»: «Можно изменить каждый контракт по обоюдному согласию, так что все возможно»
Томас Тухель ответил на вопрос о том, может ли он остаться во главе «Баварии».
Ранее мюнхенский клуб объявил, что специалист покинет пост главного тренера по завершении сезона.
После этого команде не удалось договориться ни с Хаби Алонсо, ни с Юлианом Нагельсманном, ни с Ральфом Рангником.
«Это соглашение, поэтому его нельзя изменить.
Можно изменить каждый контракт по обоюдному согласию, потому что у нас тоже был договор, и мы договорились о его досрочном прекращении, так что все возможно.
Но ответ один и тот же: соглашение существует, оно остается в силе», – сказал Томас Тухель.