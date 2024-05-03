Тухель о том, может ли остаться в «Баварии»: «Можно изменить каждый контракт по обоюдному согласию, так что все возможно»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель ответил на вопрос о том, может ли он остаться во главе «Баварии».

Ранее мюнхенский клуб объявил, что специалист покинет пост главного тренера по завершении сезона.

После этого команде не удалось договориться ни с Хаби Алонсо, ни с Юлианом Нагельсманном, ни с Ральфом Рангником.

«Это соглашение, поэтому его нельзя изменить.

Можно изменить каждый контракт по обоюдному согласию, потому что у нас тоже был договор, и мы договорились о его досрочном прекращении, так что все возможно.

Но ответ один и тот же: соглашение существует, оно остается в силе», – сказал Томас Тухель.

5 комментариев
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Уходя уходи(с)
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Осталось Клоппу сказать что он остается.
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Выиграет лигу чемпионов, останется.
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Чапи заразил) . Ну у него хоть есть шансы на ЛЧ чем у Чапи )
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