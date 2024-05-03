Ривалдо: «Винисиус уже один из трех лучших игроков мира, а если «Реал» выиграет ЛЧ, то он будет отличным претендентом на «Золотой мяч»

Ривалдо считает Винисиуса Жуниора претендентом на «Золотой мяч».

«Вини забил два гола в первом полуфинале между « » и «Баварией», и мой соотечественник является одним из самых ярких игроков в Европе на сегодняшний день.

Он был одним из главных игроков команды на протяжении сезона, демонстрируя огромное желание. Команда подстроилась под его игровой стиль, и он отличный претендент на « », если «Реал» станет победителем Лиги чемпионов.

Он уже в тройке лучших футболистов мира, хотя еще ничего не выиграл. А если «Реал» пройдет «Баварию» и выиграет ЛЧ, у прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны».