Ривалдо: «Винисиус уже один из трех лучших игроков мира, а если «Реал» выиграет ЛЧ, то он будет отличным претендентом на «Золотой мяч»

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ривалдо Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Ривалдо считает Винисиуса Жуниора претендентом на «Золотой мяч».

«Вини забил два гола в первом полуфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией», и мой соотечественник является одним из самых ярких игроков в Европе на сегодняшний день.

Он был одним из главных игроков команды на протяжении сезона, демонстрируя огромное желание. Команда подстроилась под его игровой стиль, и он отличный претендент на «Золотой мяч», если «Реал» станет победителем Лиги чемпионов.

Он уже в тройке лучших футболистов мира, хотя еще ничего не выиграл. А если «Реал» пройдет «Баварию» и выиграет ЛЧ, у Вини прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны».

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54 комментария
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Все таки интересно наблюдать за такими игроками как Вини, они показывают шоу, таким был Неймар, но к сожалению он не реализовал свой потенциал полностью, надеюсь Вини и дальше будет прогрессировать и радовать болельщиков Реала!
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Явно более разноплановый и сильный игрок чем Холланд, способен сам придумать момент
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Ответ Сергей Лютый
Явно более разноплановый и сильный игрок чем Холланд, способен сам придумать момент
И гениальный ассистент учитывая что рекордсмен по голевым в плей-офф ЛЧ.
+19
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+15
Ответ Number_2
Хз, просто бегунок. Ни чем не лучше Мбаппе - нет магии в его игре!
Ну в его игре как раз таки магии побольше, чем в игре Килиана. Просто у Килиана с реализацией дела обстоят гораздо лучше, но в плане дриблинга Винисиус выглядит предпочтительнее. Да и просто бегунок не может быть одним из лучших в мире на своей позиции, а возможно на данную минуту — лучший.
+12
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Ответ Аскар Туребеков
Претендентом... Да... но есть еще Евро 2024 в котором Вини не примет участия, а Мбаппе, Беллингем и другие примут
Есть Копа. Недавно вроде котировалась при рассмотрении ЗМ)
+7
-2
+5
Сейчас не 90-ые,начало 00-ых,когда всё решало футбольное мастерство.
Нынешние призы это результат пиара. Процентов на 90. Так же как никто не назовёт стартовый состав аргентинцев на финал ЧМ 2022. Но все скажут что там играл Месси. Ну и Мартинес.
+6
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+5
По игре на сегодня лучший, нервишки гуляют, это мешает ему быть кумиром болельщиков.
+8
-5
+3
Ответ Number_2
Хз, просто бегунок. Ни чем не лучше Мбаппе - нет магии в его игре!
Нет магии в игре Мбаппе?😆 Вот, посмотри из недавнего: https://www.youtube.com/watch?v=kX4NVh7uK2w
+2
0
+2
Винисиус уже входит в десятку лучших Неимаров
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Ты прав.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Если так, то зачем вы это впринципе упомянули?
если это не нравится вам,это не значит что никто не должен об этом упоминать. Сейчас такое время в мире. BLM, феминистки, лгбт и прочие вносят свои коррективы.
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Ответ buryat
Есть Копа. Недавно вроде котировалась при рассмотрении ЗМ)
Если Копа будет котироваться, то это для Вини не очень хорошая новость. Есть там один парнишка покруче)
+4
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смотря кого Перес решит через свои сми продвигать на золотой мяч
+1
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Ответ Артём Сергеев
Там за аргов ещё судьи играли, но фамилии их и правда забыты
Какой из моментов спорный на ваш взгляд и почему, по вашему мнению?
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Ответ Николай Дьяченко
Тогда Ваши топ 10 модно узнать?
Сегодня это немодно.
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Ответ marat sayfudinov
хороший лист но я не уверен что актуальный. что мбаппе здесь делает, если мы календарный год обсуждаем? Беллингем сейчас явно застрял в медных трубах. а Родри/кдб полгода на травмах, показывают не свой лучший футбол. Плюс и в плане результата этот сезон блеклый.
Родри пропустил 3 игры, какие травмы. КДБ еще соглашусь. Но это личный мой список - попросили - я высказал мнение
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Ответ Бакыт Кадыров
Все таки интересно наблюдать за такими игроками как Вини, они показывают шоу, таким был Неймар, но к сожалению он не реализовал свой потенциал полностью, надеюсь Вини и дальше будет прогрессировать и радовать болельщиков Реала!
Винисиусу до Нея как Дзюбе до Ибрагимовича
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Да, борьба с расизмом же помогла ему в этом календарном году забить 10 голов, ну когда это делает Винисиус конечно это никто и никогда не признает
у Вас глаза залиты??я просто обозначил что это одно из преимуществ при голосовании, и не в коем случае не унизил его навыки
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Ответ f0mk4
Не по местам: Родри, Фоден, КДБ, Мбаппе, Беллингем, Вини, Кейн, Райс, Салиба, Виртц
хороший лист но я не уверен что актуальный. что мбаппе здесь делает, если мы календарный год обсуждаем? Беллингем сейчас явно застрял в медных трубах. а Родри/кдб полгода на травмах, показывают не свой лучший футбол. Плюс и в плане результата этот сезон блеклый.
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Ответ Hunt13
если это не нравится вам,это не значит что никто не должен об этом упоминать. Сейчас такое время в мире. BLM, феминистки, лгбт и прочие вносят свои коррективы.
А я и не говорил, что мне это не нравится, да и вообще я больше стараюсь сосредотачиваться не на личной жизни игрока и его проблемами за пределами поля, а на его игровые показатели на этом самом футбольном поле
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Ответ Number_2
Какой из моментов спорный на ваш взгляд и почему, по вашему мнению?
Он говорит что судьи за Аргов были , ага аж 2 пенки в их ворота поставили и дали сравнять счёт дважды. Он не только забыл состав Аргов , но и это. Это так глупо выглядит с его стороны 🤦
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Ответ Number_2
Хз, просто бегунок. Ни чем не лучше Мбаппе - нет магии в его игре!
Если ты видишь магию в игре Мбаппе то мы все слепы
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Ответ corazon blanco
Ну в его игре как раз таки магии побольше, чем в игре Килиана. Просто у Килиана с реализацией дела обстоят гораздо лучше, но в плане дриблинга Винисиус выглядит предпочтительнее. Да и просто бегунок не может быть одним из лучших в мире на своей позиции, а возможно на данную минуту — лучший.
👍
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Ответ Number_2
Хз, просто бегунок. Ни чем не лучше Мбаппе - нет магии в его игре!
Магия Мбаппе наглядно проявилась в последних играх. Один из худших в ПСЖ.
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Не получит он ЗМ, скоро Евро, на котором он играть не будет...
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Некрасивый афроамериканец.. Какой ему ЗМ..
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Если продолжить своё нытье о расизме, ему и так дадут ЗМ в нынешних условиях
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Если Винни заткнется и начнет вести себя достойно он может заставить восхищаться своей игрой даже болел других клубов. Но пока он будет продолжать вести себя провокационно, а потом при малейшем ответе орать про черных отношение к нему будет предвзято негативное
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Его "борьба" с расизмом явно сыграет ему на руку в голосовании
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Претендентом... Да... но есть еще Евро 2024 в котором Вини не примет участия, а Мбаппе, Беллингем и другие примут
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