Ривалдо: «Винисиус уже один из трех лучших игроков мира, а если «Реал» выиграет ЛЧ, то он будет отличным претендентом на «Золотой мяч»
Ривалдо считает Винисиуса Жуниора претендентом на «Золотой мяч».
«Вини забил два гола в первом полуфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией», и мой соотечественник является одним из самых ярких игроков в Европе на сегодняшний день.
Он был одним из главных игроков команды на протяжении сезона, демонстрируя огромное желание. Команда подстроилась под его игровой стиль, и он отличный претендент на «Золотой мяч», если «Реал» станет победителем Лиги чемпионов.
Он уже в тройке лучших футболистов мира, хотя еще ничего не выиграл. А если «Реал» пройдет «Баварию» и выиграет ЛЧ, у Вини прекрасные шансы стать лучшим футболистом сезона», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны».
Нынешние призы это результат пиара. Процентов на 90. Так же как никто не назовёт стартовый состав аргентинцев на финал ЧМ 2022. Но все скажут что там играл Месси. Ну и Мартинес.