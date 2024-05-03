Винисиус – лучший игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал дубль в игре с «Баварией»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Матс Хуммельс Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

На победу в номинации также претендовал защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.

Винисиус Жуниор сделал дубль в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

Подробную статистику футболиста «Реала» можно изучить здесь.

31 комментарий
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Винисиус прямо сейчас лучший игрок в мире и объективно кандидат номер 1 на золотой мяч.
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Ответ Lycerae
Винисиус прямо сейчас лучший игрок в мире и объективно кандидат номер 1 на золотой мяч.
Но возьмет Месси 😹
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Где он там липовый, Ким его всем телом повалил, как в борьбе. Очень мне твой ник нравится, где-то я его видел
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Ждём такого же на следующей неделе от игрока Реала
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все хвалят пас крооса, но забывают что именно вини создал эту зону и сам завершил атаку
это к слову для тех кто называет его безмозглым бегунком
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Винисиус в матчах плей-офф чувствует себя, как рыба в воде. Шикарная статистика и заслуженная награда.
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В 23 сравнялся с Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ. Все что надо знать о переоцененности гнома и недооцененности Вини.
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Разорвал Баварию на кусочки в первом матче. Лучший игрок мира!
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Абсолютно заслуженно - в данный момент Винисиус лучше всех.
Но надо дождаться лета - ЧЕ и Копа определят главных кандидатов на ЗМ.
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Скоро 🚶‍♂️ забьет с пенки и украдет очередной ЗМ
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Зря вы так. Дошутитесь смищными шуточками, а Месси защитит копу, пошумит в Америке и…опять будет нервный срыв. Зачем посылать лишние сигналы Вселенной?🤓
Пошумит в Америке 😂😂😂
Максимум , в хэллуин без костюма конфеты пойдет собирать.
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Ответ Lycerae
Винисиус прямо сейчас лучший игрок в мире и объективно кандидат номер 1 на золотой мяч.
а Месси и ЧМ 2022?
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Ответ Lycerae
Винисиус прямо сейчас лучший игрок в мире и объективно кандидат номер 1 на золотой мяч.
Ну а по мнению турецкого повара - кореша Инфантино это не так☝️
+9
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Алег, в чем смысл писать с трех аккаунтов?) Создавать численную видимость поддержки Месси? Ты бы хоть тогда писал по другому, а то все и так видят, что это один человек
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Ответ "Leicester City"
Где он там липовый, Ким его всем телом повалил, как в борьбе. Очень мне твой ник нравится, где-то я его видел
Комментарий удален модератором
Чем сложнее матч и сильнее соперник—- Винни играет все лучше и лучше….фантастичный игрок)
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В плофф ЛЧ Вини будто все время против Пике играет..
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Комментарий удален модератором
Ответ Zizu 5
все хвалят пас крооса, но забывают что именно вини создал эту зону и сам завершил атаку это к слову для тех кто называет его безмозглым бегунком
Если смотрели повторы - то могли увидеть, как Кроос (в момент, когда Вини двигается назад) показывал ему пальцем, куда надо развернуться и бежать, и где его ждёт передача ;)

А Винисиус выполняет безупречно :)
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Ответ akaAzazello
Если смотрели повторы - то могли увидеть, как Кроос (в момент, когда Вини двигается назад) показывал ему пальцем, куда надо развернуться и бежать, и где его ждёт передача ;) А Винисиус выполняет безупречно :)
ну а почему ты не думаешь, что Винни спецом сместился туда что бы открыть зону для пасса кросса - на которую в итоге кросс показал и выложил
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Абсолютно заслуженно - в данный момент Винисиус лучше всех. Но надо дождаться лета - ЧЕ и Копа определят главных кандидатов на ЗМ.
Комментарий удален модератором
Ответ Axmat Cecenov
Единственная причина почему он не фаворит на ЗМ, помоему только из за его характера, другого объяснения не могу найти. Да Мбамппе и Джуд тоже заслуживает, но в плейофф ЛЧ Мбамппе потерялся просто.
А Джуда Анчи поставил играть чуть ниже, чем в первом круге чемпионата/группе ЛЧ
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