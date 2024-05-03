Винисиус – лучший игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал дубль в игре с «Баварией»
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
На победу в номинации также претендовал защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.
Винисиус Жуниор сделал дубль в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).
Подробную статистику футболиста «Реала» можно изучить здесь.
это к слову для тех кто называет его безмозглым бегунком
Но надо дождаться лета - ЧЕ и Копа определят главных кандидатов на ЗМ.
Максимум , в хэллуин без костюма конфеты пойдет собирать.
А Винисиус выполняет безупречно :)