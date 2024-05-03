Винисиус – лучший игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» сделал дубль в игре с «Баварией»

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

На победу в номинации также претендовал защитник дортмундской « » .

сделал дубль в первом полуфинальном матче против «Баварии» (2:2).

Подробную статистику футболиста « » можно изучить здесь.