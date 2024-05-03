Хулен Лопетеги: «Футбол – это цирк. Тренеры – это те, кто держит голову в пасти льва. Мне ее откусят, если я посмотрю в сторону. Надо сосредоточиться на том, что перед тобой»

Хулен Лопетеги рассказал о взаимодействии футбольного тренера с прессой.

– Бывает ли, что вы идете на пресс-конференцию с мыслью: «Вот бы кто-нибудь задал такой вопрос»?

– Да, иногда. И если кто-нибудь не спросит, ты все равно находишь способ [высказаться]. Добираешься до Рима через Галисию! «Куда вы идете?» – «Я несу яблоки» (испанская пословица, означающая, что на вопрос дается совершенно другой по смыслу ответ – Sports).

Иногда ты понимаешь, что журналисту нужен заголовок, и он спрашивает об одном и том же семью разными способами. Но ты не хочешь давать его. Ты знаешь, что можешь рассказать про 99 интересных или полезных вещей, но воспользуются только тем самым одним высказыванием. Надо нести ответственность за своего слушателя.

– И не отвлекаться?

– – это цирк. Здесь много колец. Все мы находимся под одним куполом, но есть разные уровни. Тренеры – это те, кто держит голову в пасти льва. Если мы посмотрим куда-то в сторону, если мы позволим себе отвлечься на другие кольца, этот лев нас проглотит. Надо сосредоточиться на том, что перед тобой.

Я понимаю работу журналиста, но я знаю, что у нас разные точки зрения. Мы оба смотрим на одну реку, но с разных берегов. У нас разные сферы ответственности. Если у меня на шее челюсть льва, а я смотрю на...

– Клоунов?

– Я такого не говорил! Да и вообще, клоуны мне нравятся больше всех. Если я посмотрю на артистов, работающих на трапеции, лев откусит мне голову, – сказал бывший главный тренер сборной и «Севильи».