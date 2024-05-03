Антонио Кассано: «Индзаги почему-то считают тренером стратосферного уровня. Но он проиграл два скудетто более слабым командам»

Теги Интер Симоне Индзаги Антонио Кассано серия А Италия Футбол

Антонио Кассано не разделяет восторгов по поводу главного тренера «Интера».

«Почему-то Симоне Индзаги считают тренером стратосферного уровня.

Конечно, он выиграл скудетто. Но, как я считаю, он также проиграл два титула и за это достоин порицания. Он проиграл два скудетто намного более слабым командам», – сказал бывший нападающий «нерадзурри».

В первом сезоне после назначения Индзаги главным тренером «Интера» чемпионом стал «Милан», затем – «Наполи».

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10 комментариев
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Антонио Мостовой.
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Итальянский Мостовой
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Симоне Индзаги: "Кассано почему то считали нападающим стратосферного уровня. Но он не забил за карьеру даже сотню голов"
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Ну, кузенам скудетто действительно обидно уступили, может, опыта не хватило Симоне.
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Кассано только критикует
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1 проход Интера в финал ЛЧ под руководством Индзаги>вся карьера этого раздолбая
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Индзаги не хватало опыта. Он рос вместе с Интером.
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Клоун
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Опять его из дурдома выпустили недолечившегося.
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Кассано без своего 💩мёта никуда
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