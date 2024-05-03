Антонио Кассано: «Индзаги почему-то считают тренером стратосферного уровня. Но он проиграл два скудетто более слабым командам»
Антонио Кассано не разделяет восторгов по поводу главного тренера «Интера».
«Почему-то Симоне Индзаги считают тренером стратосферного уровня.
Конечно, он выиграл скудетто. Но, как я считаю, он также проиграл два титула и за это достоин порицания. Он проиграл два скудетто намного более слабым командам», – сказал бывший нападающий «нерадзурри».
В первом сезоне после назначения Индзаги главным тренером «Интера» чемпионом стал «Милан», затем – «Наполи».