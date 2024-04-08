Кассано раскритиковал Леау: «Он бы с трудом играл за шестую-седьмую команду Серии А несколько лет назад». Вингер «Милана» отреагировал: «🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡»

Антонио Кассано раскритиковал Рафаэла Леау и получил ответ от вингера «Милана».

«Леау считает себя гением, и некоторые даже с ним согласны. Я считаю его просто хорошим игроком и не изменил своего мнения.

Пять с половиной месяцев он не забивал в такой плохой лиге, как Серия А. Несколько лет назад он бы с трудом играл за шестую-седьмую команду лиги.

Посмотрите на – сейчас это игрок мирового класса. Он борется за мяч, забивает, отдает передачи, сражается по всему полю. Он лидер во всех отношениях», – заявил бывший нападающий « », «Реала» и сборной Италии в эфире RAI.

Португалец отреагировал на реплики . Он выложил интервью на своей странице в X с такой подписью: «🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡».

В 27 матчах нынешнего сезона Серии А Леау забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.