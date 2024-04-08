Кассано раскритиковал Леау: «Он бы с трудом играл за шестую-седьмую команду Серии А несколько лет назад». Вингер «Милана» отреагировал: «🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡»

Теги Милан Антонио Кассано серия А Италия Лаутаро Мартинес Рафаэл Леау Футбол

Антонио Кассано раскритиковал Рафаэла Леау и получил ответ от вингера «Милана».

«Леау считает себя гением, и некоторые даже с ним согласны. Я считаю его просто хорошим игроком и не изменил своего мнения.

Пять с половиной месяцев он не забивал в такой плохой лиге, как Серия А. Несколько лет назад он бы с трудом играл за шестую-седьмую команду лиги.

Посмотрите на Лаутаро Мартинеса – сейчас это игрок мирового класса. Он борется за мяч, забивает, отдает передачи, сражается по всему полю. Он лидер во всех отношениях», – заявил бывший нападающий «Милана», «Реала» и сборной Италии в эфире RAI.

Португалец отреагировал на реплики Кассано. Он выложил интервью на своей странице в X с такой подписью: «🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡».

В 27 матчах нынешнего сезона Серии А Леау забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.

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29 комментариев
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Я бы ещё понял, если он сказал про Серию А 25-30 лет назад
Но несколько лет назад по-моему наоборот, чемпионат слабее нынешнего был.
Сильнее были разве что Юве и Наполи
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Ответ Mr.Bean
Я бы ещё понял, если он сказал про Серию А 25-30 лет назад Но несколько лет назад по-моему наоборот, чемпионат слабее нынешнего был. Сильнее были разве что Юве и Наполи
ну всё по делу сказал - несколько лет назад Леау ещё юношей был
вспоминается, как во времена Мойеса у Дениса Лоу спросили, как бы его Юнайтед сыграл с нынешним, на что тот ответил, что выиграли бы 1:0
когда журналист удивился, почему так мало, ведь у них была топовая команда, Лоу ответил, ну а что вы хотите, нам всем уже по 70 лет как-никак
+14
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+13
Для Леау голы не важны, он играет ради финтов. Из-за них Милан не вышел в плей офф ЛЧ. Вместо того, чтобы забивать в домашнем матче с Ньюкаслом с пяти метров он решил обвести всех защитников перед воротами и запороть 100% момент.
+7
-3
+4
Ответ Mr.Bean
Я бы ещё понял, если он сказал про Серию А 25-30 лет назад Но несколько лет назад по-моему наоборот, чемпионат слабее нынешнего был. Сильнее были разве что Юве и Наполи
7 лет назад Милан и Интер не могли в ЛЧ пробиться
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Кассано поехавший мужик, это чисто итальянская версия нашего Мостового, ибо над Кассано там тоже все ржут
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Судя по сегодняшним публикация на Спортсе - Кассано посла футбола стал профессиональным дерьмометателем.
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лавочник продолжает накидывать
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в ответ надо было чёрного клоуна прислать ...
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Касантовой
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🤡
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Ответ Никита Алексеев
То ли дело Кассано, который просто рвал и метал в Серии А Итальянский Мостовой не устает позориться)
В прайме был крут, хотя с головой всегда была беда.
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Ответ Kubinec_
в чемпионате просто поняли как против него играть и он сразу сильно сдал. за полтос если ПСЖ продадут, то это будет большим успехом
Так поняли, что у него каждый второй матч результативное действие) Что касается того, что он забивать меньше начал - это связано с измением структуры игры и появлением Пулишича, который оттянул на себя часть атакующей игры команды.
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