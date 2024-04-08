Кассано раскритиковал Леау: «Он бы с трудом играл за шестую-седьмую команду Серии А несколько лет назад». Вингер «Милана» отреагировал: «🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡»
Антонио Кассано раскритиковал Рафаэла Леау и получил ответ от вингера «Милана».
«Леау считает себя гением, и некоторые даже с ним согласны. Я считаю его просто хорошим игроком и не изменил своего мнения.
Пять с половиной месяцев он не забивал в такой плохой лиге, как Серия А. Несколько лет назад он бы с трудом играл за шестую-седьмую команду лиги.
Посмотрите на Лаутаро Мартинеса – сейчас это игрок мирового класса. Он борется за мяч, забивает, отдает передачи, сражается по всему полю. Он лидер во всех отношениях», – заявил бывший нападающий «Милана», «Реала» и сборной Италии в эфире RAI.
Португалец отреагировал на реплики Кассано. Он выложил интервью на своей странице в X с такой подписью: «🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡».
В 27 матчах нынешнего сезона Серии А Леау забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.
Но несколько лет назад по-моему наоборот, чемпионат слабее нынешнего был.
Сильнее были разве что Юве и Наполи
вспоминается, как во времена Мойеса у Дениса Лоу спросили, как бы его Юнайтед сыграл с нынешним, на что тот ответил, что выиграли бы 1:0
когда журналист удивился, почему так мало, ведь у них была топовая команда, Лоу ответил, ну а что вы хотите, нам всем уже по 70 лет как-никак