Антонио Кассано: «Аллегри пора уходить из «Юве». Играют как попало, три точных паса отдать не могут. Слова о попадании в топ-4 – посмешище»
Антонио Кассано подверг критике работу Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».
«Интер» намного, намного сильнее «Юве» в этом сезоне, но Аллегри пора уходить, учитывая его разговоры о том, что его карьера основана на результатах, а он ничего не выиграл за три года.
Он должен был уйти еще в прошлом сезоне. У «Юве» 17 игроков сборных, клуб потратил 160 млн евро на трансферы, но они играют как попало, даже три точных паса подряд отдать не могут.
Это просто посмешище, когда Аллегри говорит, что «Юве» должен попасть в четверку. Просто посмотрите на «Болонью»: играют в великолепный футбол, а потратили где-то полтора евро.
«Милан» взял скудетто с Круничем, Беннасером, Калабрией и Калулу, но в том году у «Ювентуса» была более сильная команда. «Наполи» отдал трех основных игроков, но подписал Кварацхелию, Замбо-Ангисса и оторвался на 20 очков», – заявил бывший нападающий «Милана», «Реала» и сборной Италии в эфире RAI.