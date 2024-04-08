Антонио Кассано: «Аллегри пора уходить из «Юве». Играют как попало, три точных паса отдать не могут. Слова о попадании в топ-4 – посмешище»

Теги Милан Ювентус Антонио Кассано серия А Италия Наполи Болонья Массимилиано Аллегри Футбол

Антонио Кассано подверг критике работу Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

«Интер» намного, намного сильнее «Юве» в этом сезоне, но Аллегри пора уходить, учитывая его разговоры о том, что его карьера основана на результатах, а он ничего не выиграл за три года.

Он должен был уйти еще в прошлом сезоне. У «Юве» 17 игроков сборных, клуб потратил 160 млн евро на трансферы, но они играют как попало, даже три точных паса подряд отдать не могут.

Это просто посмешище, когда Аллегри говорит, что «Юве» должен попасть в четверку. Просто посмотрите на «Болонью»: играют в великолепный футбол, а потратили где-то полтора евро.

«Милан» взял скудетто с Круничем, Беннасером, Калабрией и Калулу, но в том году у «Ювентуса» была более сильная команда. «Наполи» отдал трех основных игроков, но подписал Кварацхелию, Замбо-Ангисса и оторвался на 20 очков», – заявил бывший нападающий «Милана», «Реала» и сборной Италии в эфире RAI.

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20 комментариев
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последние вью Кассано про мауринью и Аллегри истинная база
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Кассано что адекватина принял? Вторую базу за день выдал.
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Ответ Великий Алонсо
Как много чешет языком этот бездарь, который всю карьеру играл в середняках Серии А 🤣🤣🤣
Не знал, что Реал это середняк Серии А
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Все правильно он сказал. Игра Юве - это даже не дно, это днище и позор.
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Аллегри давно пора уходить, игра отвратная при нем. Но то что три паса не могут отдать игроки, тут я его винить не могу, не он же установку дает кривые пасы отдавать, игроки тоже виноваты как и тренер
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Хаять тех, кто переживает неудачный период карьеры, очень легко. Но, справедливости ради, Кассано по адекватности где-то рядом с ригоберкой и Лозой, он может и на чемпионов мира кукарекать, даже не задумываясь, что несëт :)
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смотрю, не один я считаю, что антонио кассано - это итальянский мостовой))
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Ответ Клименко
Не знал, что Реал это середняк Серии А
Числился.... Как Дренте
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я всё не пойму, это Кассано итальянский Мостовой, или Мостовой - русский Кассано
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Раздавил Макса по фактам)
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День итальянского Алессандро Мостовано на Спортсе
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Ну этот сезон уже пусть дорабатывает. Помимо топ-4 и Кубок можно взять. (хоть и местные фанаты итальянских клубов почему-то эти трофеи совсем не ценят)
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Ответ Клименко
Не знал, что Реал это середняк Серии А
играл и сидел на банке это не одно и то же, да?
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