Игнатов о «Спартаке» при Слишковиче: «Все успокоились, стали раскрепощеннее, живее – Владимир к каждому подход нашел, поговорил. Он больше с психологической точки зрения подходит»

Теги Спартак премьер-лига Россия Михаил Игнатов Владимир Слишкович Футбол

Михаил Игнатов рассказал о роли Владимира Слишковича в «Спартаке».

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые пока не проигрывают под руководством Владимира Слишковича.

Есть ощущение, что обстановка в команде, эмоциональный фон и игра стали спокойнее за последний месяц.

– Да, тоже отметил такую тенденцию. Стали раскрепощеннее, живее. Это здорово.

Почему так все переменилось?

– Владимир к каждому подход нашел, поговорил, все успокоились. Выдохнули немного.

Слишкович похож на психолога – говорит много, но тихо.

– Он действительно больше с психологической точки зрения подходит. Но бывает, что и громко говорит. Например, на разборе. Знает, когда нужно подобрать правильные слова.

Как вы его называете в команде?

– Мистер. Владимир, – сказал полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов.

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12 комментариев
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Вот это пока больше всего и пугает. На отрезке в 5-7 матчей на голой психологии можно и выехать. Но после межсезонки все эмоции улягутся и мягкая рука уже не прокатит, начнется спад. Нужно будет именно что работать тренеру, с адаптацией новых схем, связей, встраивания новичков. А каков Слишкович в этом компоненте пока совершенно непонятно. Даже если возьмут Кубок, оставлять его на полноценный контракт будет большой лотереей.
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Похоже задергал Абаскаль игроков, все отмечают улучшение обстановки в команде с началом исполнения обязанностей Слишковичем. А с новым тренером непонятно, что делать. - совсем топ к нам сейчас не поедет, брать молодого - тоже риск, лучше уж тогда Слишковичу дать порулить, у него по крайней мере с игроками контакт налажен. А папу его, Блажа, можно консультантом на общественных началах привлечь)
+4
-1
+3
Ответ Детрит
Вот это пока больше всего и пугает. На отрезке в 5-7 матчей на голой психологии можно и выехать. Но после межсезонки все эмоции улягутся и мягкая рука уже не прокатит, начнется спад. Нужно будет именно что работать тренеру, с адаптацией новых схем, связей, встраивания новичков. А каков Слишкович в этом компоненте пока совершенно непонятно. Даже если возьмут Кубок, оставлять его на полноценный контракт будет большой лотереей.
А взять кого другого - еще большая лотерея. Пока другой адаптироваться да присматриваться будет...

Слишкович два года уже в Спартаке. Как известно, частенько был не согласен с Абаскалем. Видимо, Слишкович был прав, когда был не согласен.

Ну и возраст у Слишковича хороший. Не молодой, не старый. Именно в таком возрасте добились своих первых успехов Моуриньо, Клопп, Эмери, Семак и другие.
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Пока Слишковичу плюс. Посмотрим, что будет в перспективе. Как человек он вызывает только симпатию, спокойный, не скандальный, объясняет свою позицию аргументированно, знает, что нужно делать сейчас, нашёл общий язык с футболистами. Он антипод Абаскаля. В последние годы в Спартаке были скачущие, машущие, кричащие, излишне амбициозные тренеры. А хочется спокойной продуктивной работы.
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Уже отмечал, что Слишкович в Спартаке больше психолог, чем тренер...
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