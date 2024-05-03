Игнатов о «Спартаке» при Слишковиче: «Все успокоились, стали раскрепощеннее, живее – Владимир к каждому подход нашел, поговорил. Он больше с психологической точки зрения подходит»
Михаил Игнатов рассказал о роли Владимира Слишковича в «Спартаке».
«Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые пока не проигрывают под руководством Владимира Слишковича.
– Есть ощущение, что обстановка в команде, эмоциональный фон и игра стали спокойнее за последний месяц.
– Да, тоже отметил такую тенденцию. Стали раскрепощеннее, живее. Это здорово.
– Почему так все переменилось?
– Владимир к каждому подход нашел, поговорил, все успокоились. Выдохнули немного.
– Слишкович похож на психолога – говорит много, но тихо.
– Он действительно больше с психологической точки зрения подходит. Но бывает, что и громко говорит. Например, на разборе. Знает, когда нужно подобрать правильные слова.
– Как вы его называете в команде?
– Мистер. Владимир, – сказал полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов.
Слишкович два года уже в Спартаке. Как известно, частенько был не согласен с Абаскалем. Видимо, Слишкович был прав, когда был не согласен.
Ну и возраст у Слишковича хороший. Не молодой, не старый. Именно в таком возрасте добились своих первых успехов Моуриньо, Клопп, Эмери, Семак и другие.