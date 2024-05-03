Игнатов о «Спартаке» при Слишковиче: «Все успокоились, стали раскрепощеннее, живее – Владимир к каждому подход нашел, поговорил. Он больше с психологической точки зрения подходит»

Михаил Игнатов рассказал о роли Владимира Слишковича в «Спартаке».

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые пока не проигрывают под руководством .

– Есть ощущение, что обстановка в команде, эмоциональный фон и игра стали спокойнее за последний месяц.

– Да, тоже отметил такую тенденцию. Стали раскрепощеннее, живее. Это здорово.

– Почему так все переменилось?

– Владимир к каждому подход нашел, поговорил, все успокоились. Выдохнули немного.

– Слишкович похож на психолога – говорит много, но тихо.

– Он действительно больше с психологической точки зрения подходит. Но бывает, что и громко говорит. Например, на разборе. Знает, когда нужно подобрать правильные слова.

– Как вы его называете в команде?

– Мистер. Владимир, – сказал полузащитник « » .