Черданцев о Слишковиче и «Спартаке»: «Клуб с четырьмя звездами должен тренировать соответствующий специалист. Владимир – фигура не того масштаба. Тренироваться нужно на кошках»

Георгий Черданцев считает, что статус Владимира Слишковича не соответствует «Спартаку».

Специалист принял команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера после отставки Гильермо Абаскаля и ни разу не проиграл с красно-белыми в пяти матчах: три победы и две ничьих.

– Видите ли вы вариант, при котором останется в команде до конца сезона?

– Клуб с четырьмя звездами на эмблеме должен тренировать соответствующий тренер.

Статус персонажа главного тренера должен соответствовать месту клуба в истории своей страны.

При всем уважении к Слишковичу, он не того масштаба фигура, чтобы работать вдолгую с такой командой, как «Спартак».

Тренироваться нужно на кошках. Может, на коротком отрезке у него что‑то и получается. Но это его первый опыт самостоятельной работы.

Возможно, Владимир – талантливый тренер.

Но в « » должен приходить готовый, опытный и взрослый тренер, который станет фигурой во всех отношениях, – сказал комментатор « » .