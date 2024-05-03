Черданцев о Слишковиче и «Спартаке»: «Клуб с четырьмя звездами должен тренировать соответствующий специалист. Владимир – фигура не того масштаба. Тренироваться нужно на кошках»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Черданцев Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Георгий Черданцев считает, что статус Владимира Слишковича не соответствует «Спартаку».

Специалист принял команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера после отставки Гильермо Абаскаля и ни разу не проиграл с красно-белыми в пяти матчах: три победы и две ничьих.

– Видите ли вы вариант, при котором Слишкович останется в команде до конца сезона?

– Клуб с четырьмя звездами на эмблеме должен тренировать соответствующий тренер.

Статус персонажа главного тренера должен соответствовать месту клуба в истории своей страны.

При всем уважении к Слишковичу, он не того масштаба фигура, чтобы работать вдолгую с такой командой, как «Спартак».

Тренироваться нужно на кошках. Может, на коротком отрезке у него что‑то и получается. Но это его первый опыт самостоятельной работы.

Возможно, Владимир – талантливый тренер.

Но в «Спартак» должен приходить готовый, опытный и взрослый тренер, который станет фигурой во всех отношениях, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

54 комментария
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Слишкович именно этим и занимается - тренируется на кошках.
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Учитывая отсутствие еврокубков в Спартак прям очередь выстроилась из готовых и опытных тренеров.
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"Готовый, опытный и взрослый тренер". Короче, Рахимов.
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…который раньше долго играл в футбол на профессиональном уровне! ☝️
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Черданцев тот ещё профан
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Ну то есть либо Моуриньо, либо Клопп. Остальные недостойны клуба с четырьмя звездочками
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Для Черданцева готовые специалисты–это те, кто в его программу приходят
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Клуб с четырьмя звездами на эмблеме должен тренировать тренер, который может выпить коньяк с четырьмя звездами на этикетке
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А Карера был уровнем Спартака, когда назначили?)
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Про то, что Жора сам фигура не федерального масштаба, и в комментаторском искусстве ему бы ещё потренироваться, мы, конечно, умолчим
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>>Но в «Спартак» должен приходить готовый, опытный и взрослый тренер, который станет фигурой во всех отношениях

Кто сказал-то? И кто масштаб фигур у нас измеряет? Вон мегамасштабный Конте в Тоттенхэме провалился. А известный только гикам Постекоглу команду преобразил. Да, концовку смазали, но в целом от его работы в сезоне впечатление положительное и уж точно лучше, чем от Антонио. Тренера судят по результату, а не по масштабам.
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Жора, ты с ипотекой рассчитался? Если да, то поинтересуйся, насколько взрослым и опытным был Семак, перед тем как возглавить "Зенит"? Если ещё остался должен, то молчи. Потом узнаешь.....
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Сандерленд: "Хватит всех своих физруков посылать к нам!"
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Какой апломб, как будто про Ювентус или Баварию говорит.
🤣
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А Абаскаль на ком тренировался?
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Несколько неуважительно прозвучало.
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А вот российский народ большого маштаба должен слушать таких как чердак губер или Шнякин он разве это заслужил?
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Почему можно на кошках, а на поросятах нельзя?
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Ответ Aleksey Yashin
Клуб с четырьмя звездами на эмблеме должен тренировать тренер, который может выпить коньяк с четырьмя звездами на этикетке
Дмитрий Анатольевич?
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Ну Абаскаль же тренировался.
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Ответ Alexander Lyakhov
Дмитрий Анатольевич?
На противостояние Медведевых было бы любопытно посмотреть)
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Чердак отрабатывает - пихает Осетина 😁🔥🔥🔥
+1
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Ипотечник, а Каррера? Похоже, усатый так много занес, что надо отрабатывать, наплевав на все.
+1
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Каррера, когда их к чемпионству приводил, был «фигурой того масштаба» или нет?
+1
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Ответ Aleksey Yashin
Клуб с четырьмя звездами на эмблеме должен тренировать тренер, который может выпить коньяк с четырьмя звездами на этикетке
Григорян?
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Кошек нельзя убивать. Плохая примета
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А вообще-то "Спартаку" для полноценного возрождения надо пройти очищение первой лигой. Как в 1979 году.
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Тренироваться нужно на кошках? Да, что этот индюк себе позволяет? Он понимает, что за эти слова запросто статью себе может схлопотать, не говоря о просто неприятностях от неравнодушных граждан?
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0
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Ответ Честный контроль
Слишкович именно этим и занимается - тренируется на кошках.
Если написать, на ком он действительно тренируется в Спартаке, то коммент потрут, а то и забанят.
Короче, это не стоит тех желудей...точнее плюсов, которые можно собрать.
+6
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Ответ Ширко1986
А Карера был уровнем Спартака, когда назначили?)
А какой у него уровень? герои серии Ц
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