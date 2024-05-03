Черданцев о Слишковиче и «Спартаке»: «Клуб с четырьмя звездами должен тренировать соответствующий специалист. Владимир – фигура не того масштаба. Тренироваться нужно на кошках»
Георгий Черданцев считает, что статус Владимира Слишковича не соответствует «Спартаку».
Специалист принял команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера после отставки Гильермо Абаскаля и ни разу не проиграл с красно-белыми в пяти матчах: три победы и две ничьих.
– Видите ли вы вариант, при котором Слишкович останется в команде до конца сезона?
– Клуб с четырьмя звездами на эмблеме должен тренировать соответствующий тренер.
Статус персонажа главного тренера должен соответствовать месту клуба в истории своей страны.
При всем уважении к Слишковичу, он не того масштаба фигура, чтобы работать вдолгую с такой командой, как «Спартак».
Тренироваться нужно на кошках. Может, на коротком отрезке у него что‑то и получается. Но это его первый опыт самостоятельной работы.
Возможно, Владимир – талантливый тренер.
Но в «Спартак» должен приходить готовый, опытный и взрослый тренер, который станет фигурой во всех отношениях, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Кто сказал-то? И кто масштаб фигур у нас измеряет? Вон мегамасштабный Конте в Тоттенхэме провалился. А известный только гикам Постекоглу команду преобразил. Да, концовку смазали, но в целом от его работы в сезоне впечатление положительное и уж точно лучше, чем от Антонио. Тренера судят по результату, а не по масштабам.
🤣
Короче, это не стоит тех желудей...точнее плюсов, которые можно собрать.