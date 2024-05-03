Кассьерра об 1:1 с ЦСКА: «Справедливая ничья. У нас было несколько шансов, как минимум еще 1-2 мяча мы могли бы забить»

Матео Кассьерра прокомментировал результат в матче с ЦСКА.

В первом финальном матче плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» сыграл вничью с (1:1).

– Это справедливая ничья. У нас было несколько шансов, чтобы забить. Как минимум еще один-два мяча мы могли бы забить. Но нас ждет ответный матч дома. Я думаю, что он будет совершенно другим, с другими людьми на поле, с поддержкой наших болельщиков. Будем добиваться результата.

– Выиграть в чемпионате или взять ?

– Для нас важны оба турнира, – сказал нападающий «Зенита».

Ответный матч между « » и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.