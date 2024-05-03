Кассьерра об 1:1 с ЦСКА: «Справедливая ничья. У нас было несколько шансов, как минимум еще 1-2 мяча мы могли бы забить»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра прокомментировал результат в матче с ЦСКА.

В первом финальном матче плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

– Это справедливая ничья. У нас было несколько шансов, чтобы забить. Как минимум еще один-два мяча мы могли бы забить. Но нас ждет ответный матч дома. Я думаю, что он будет совершенно другим, с другими людьми на поле, с поддержкой наших болельщиков. Будем добиваться результата.

Выиграть в чемпионате или взять Кубок?

– Для нас важны оба турнира, – сказал нападающий «Зенита».

Ответный матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий