Романцев о штрафе клубов за отказ общаться с прессой: «Я на стороне футболистов. Всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам?»

Олег Романцев высказался о штрафе клубов РПЛ за отказ игроков общаться с прессой.

— Недавно КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за то, что после матча с «Сочи» его футболисты не стали общаться с журналистами. Не кажется ли вам, что это могло стать ответом на провокации, которыми пользуются так называемые журналисты с целью вывести игроков из себя и высосать из пальца новый скандальчик?

— Скажу сразу, здесь я на стороне футболистов. Предвижу негодование, мол, это же неуважение к журналистам, которым мешают делать свое дело! Тогда ответьте: всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам? Ведь, что греха таить, «свое дело» труженики пера выполняют по-разному.

Для одних важны игра и люди, которые ее творят. А для других главное — любым способом спровоцировать скандал, на который бы в интернете стаей клюнули рекламодатели и спонсоры. Причем такие провокаторы — извините, по-другому назвать их не могу — знают, что за это им ничего не будет. Как, кстати, произошло в истории с Дзюбой на парковке у стадиона в Черкизове.

Потому мне не очень понятна здесь позиция КДК, который даже в спорных ситуациях встает на сторону таких ушлых репортеров, при этом исправно наказывая футболистов и тренеров. А почему бы членам комитета не встретиться с игроками «Спартака», не поинтересоваться, в чем причина их поступка? Конечно, штрафовать и наказывать гораздо проще, чем разобраться, кто дает право неизвестно кому без согласия футболистов и тренеров снимать их на телефоны, а потом выкладывать в интернете ради очередного скандала.

Блюсти порядок и следить за соблюдением закона — дело хорошее. Но при этом необходима объективность. Пусть кто-нибудь из КДК побывает на послематчевых пресс-конференциях и в микст-зоне, послушает, как там ведут себя любители жареных новостей, какие задают вопросы. И тогда станет понятно, почему футбольные труженики, чья работа кормит владельцев снимающих «мыльниц», стараются избегать с ними общения.

А может, пора вывесить на стадионах призыв, украшавший в советские времена стены продовольственных магазинов: «Уважаемые покупатели и продавцы, будьте взаимно вежливы»? – сказал бывший главный тренер « » и сборной России.