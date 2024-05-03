Романцев о штрафе клубов за отказ общаться с прессой: «Я на стороне футболистов. Всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев КДК РФС Спорт-Экспресс деньги Футбол

Олег Романцев высказался о штрафе клубов РПЛ за отказ игроков общаться с прессой.

— Недавно КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за то, что после матча с «Сочи» его футболисты не стали общаться с журналистами. Не кажется ли вам, что это могло стать ответом на провокации, которыми пользуются так называемые журналисты с целью вывести игроков из себя и высосать из пальца новый скандальчик?

— Скажу сразу, здесь я на стороне футболистов. Предвижу негодование, мол, это же неуважение к журналистам, которым мешают делать свое дело! Тогда ответьте: всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам? Ведь, что греха таить, «свое дело» труженики пера выполняют по-разному.

Для одних важны игра и люди, которые ее творят. А для других главное — любым способом спровоцировать скандал, на который бы в интернете стаей клюнули рекламодатели и спонсоры. Причем такие провокаторы — извините, по-другому назвать их не могу — знают, что за это им ничего не будет. Как, кстати, произошло в истории с Дзюбой на парковке у стадиона в Черкизове.

Потому мне не очень понятна здесь позиция КДК, который даже в спорных ситуациях встает на сторону таких ушлых репортеров, при этом исправно наказывая футболистов и тренеров. А почему бы членам комитета не встретиться с игроками «Спартака», не поинтересоваться, в чем причина их поступка? Конечно, штрафовать и наказывать гораздо проще, чем разобраться, кто дает право неизвестно кому без согласия футболистов и тренеров снимать их на телефоны, а потом выкладывать в интернете ради очередного скандала.

Блюсти порядок и следить за соблюдением закона — дело хорошее. Но при этом необходима объективность. Пусть кто-нибудь из КДК побывает на послематчевых пресс-конференциях и в микст-зоне, послушает, как там ведут себя любители жареных новостей, какие задают вопросы. И тогда станет понятно, почему футбольные труженики, чья работа кормит владельцев снимающих «мыльниц», стараются избегать с ними общения. 

А может, пора вывесить на стадионах призыв, украшавший в советские времена стены продовольственных магазинов: «Уважаемые покупатели и продавцы, будьте взаимно вежливы»? – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России.

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14 комментариев
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Согласен с Олегом Иванычем. Однако ж, с лозунгом "будьте взаимно вежливы" больше половины СМИ загнется. Сейчас авторского материала крайне мало, а уж действительно интересного авторского материала - и того меньше. Для его создания нужны талантливые люди, которых, к сожалению сейчас в СМИ единицы. Основной контент - интервью. Для этого мозгов не надо, диктофон выдай сотруднику и отправь в микст-зону. Но такие персонажи в поисках "эксклюзива" перегибают палку, не всегда реально осознавая границы дозволенного. Вот принудительно и заставляют общаться.
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Ну конкретно с нашими журналистами говорить порой и правда стремно. CBS как пример общения с игроками, где все спокойно шутят и общаются друг с другом и с игроками.
На игре с Динамо Максименко наглядно показал, как нужно общаться с нашими профессионалами.
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За себя скажу. Все эти интервью до, во время и после матчей мне вообще не интересны. Совсем.
И эти их "студии" переключаю, или тупо фоном идут, пока игру жду.
Возможно это интересно людям, только начинающим смотреть футбол. Но когда одни и те же штампы слушаешь тысячный раз, когда смотришь на косноязычных футболистов и на весьма далёких от нормального понимания игры журналистов, становится просто неловко за все это.

Хорошо если в кадре есть Аршавин. Или, хотя бы, Радимов.
А если Мор, Сенников или Володька....уже так себе. Остальные же совсем никакие.
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Мальчики и девочки со второго курса журфака с [название сайта] - это уже достаточный повод для обета молчания.
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Вот тут я согласен на 100% 👍👍👍
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Да объявить бойкот этим грободелам! Авансом 3 ляма отправить в РФС (за штрафы) и вообще не общаться с этими ... не скажу кем. Пусть пасутся где-то ещё!
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Ответ Мельников Михаил
Нормально сейчас с авторским материалом. Сейчас вообще любого материала много. Точно боль6, чем было 20-25 лет назад. Мне бы тогда - в юности и молодости попадались бы "Лукомские" с их разборами. Но у меня были только "Севидовы".
ну сравнивать с 25-летней давностью не совсем корректно. Там все-таки основа СМИ - печатная периодика, которая выходила раз в неделю, уж за неделю написать хорошего материала на выпуск можно легко. Другое дело сейчас, когда основа СМИ - онлайн. И тут приходится штамповать материалы нон-стоп, что не может не сказаться на качестве материала.
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Ответ Детрит
ну сравнивать с 25-летней давностью не совсем корректно. Там все-таки основа СМИ - печатная периодика, которая выходила раз в неделю, уж за неделю написать хорошего материала на выпуск можно легко. Другое дело сейчас, когда основа СМИ - онлайн. И тут приходится штамповать материалы нон-стоп, что не может не сказаться на качестве материала.
Ещё раз напишу. Сейчас много любого материала. И хорошего, и откровенного говна.
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Ответ arspurs9
Ну конкретно с нашими журналистами говорить порой и правда стремно. CBS как пример общения с игроками, где все спокойно шутят и общаются друг с другом и с игроками. На игре с Динамо Максименко наглядно показал, как нужно общаться с нашими профессионалами.
Это был очередной провал в работе журналиста. Но на канале всех все устраивает. Таким должно быть, типа.
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Ответ justbored
Ну спортсмены - известные мастера слова. Странно требовать.
Так и зачем требовать? Зачем тянуть их в кадр? Чтобы что?
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Ответ Мельников Михаил
Так и зачем требовать? Зачем тянуть их в кадр? Чтобы что?
Ну я тоже выключаю всё это. Матч закончен, спасибо за зрелище, до свиданья.
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