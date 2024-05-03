Матч сборных России и Таджикистана может пройти в 2025 году: «Если ответный матч состоится, он будет полезен»

Матч сборных России и Таджикистана может пройти в 2025 году или 2026 году.

17 ноября 2022 года сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0.

«У нас 6 и 11 июня будут матчи в рамках второго раунда отборочного турнира на чемпионат мира против сборных Иордании и Пакистаном соответственно.

На данный момент мы занимаем третье место в группе, две лучшие команды выйдут на Кубок Азии 2027 года и продолжат борьбу за путевку на мировое первенство.

Если наша сборная выйдет в следующий раунд, то в сентябре, октябре и ноябре у нас будут матчи в рамках отбора на чемпионат мира. То есть матч со сборной России может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года.

Пока детальных разговоров по поводу матча со сборной России не было, еще рано об этом говорить.

В ноябре 2022 года мы играли в Душанбе, тогда между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом был подписан меморандум о сотрудничестве.

В рамках него юношеские сборные играли в Душанбе и в Турции. Если ответный матч между основными сборными состоится, то он также будет полезен для обеих команд», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.