Заболотный об 1:1 с «Зенитом»: «ЦСКА не в лучшей форме, не хватает ротации для надежной игры на последних минутах. Выйдем из ситуации победителями»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Антон Заболотный Матч ТВ Футбол

Антон Заболотный считает, что ЦСКА не хватает ротации состава.

В четверг армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Согласен, что «Зенит» большую часть матча контролировал игру?

— Считаю, что ЦСКА как всегда в концовке упустил свою игру, дали сопернику много пространства.

— ЦСКА на максимуме сегодня был, или есть куда прибавить?

— Мы сейчас находимся не в лучшей форме, у ЦСКА мало побед этой весной. К сожалению, нам не хватает ротации для надежной игры на последних минутах матчей. Это лично мое мнение.

— Хватит сил еще на два матча?

— Будем их где‑то искать. Ребята терпят и понимают, что эта ситуация немного давит на них. Уверен, что мы выйдем из этой ситуации победителями. Думаю, нам есть куда стремиться и куда прибавлять, — сказал нападающий ЦСКА.

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3 комментария
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Кстати, у Заболотного 11 голов уже в сезоне во всех турнирах, это его лучший результат на высшем уровне, до этого было 10 в Сочи, тоже при Федотове.
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Заба молодец!!! Хоть ты порадовал в этой игре голешником!!! Спасибо большое за игру и за правду!!! Команде точно не хватает сил на весь матч и свежести... А это вопрос ротации.... Надо усиливается!!!
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Ответ Андрей Бирюков
Заба молодец!!! Хоть ты порадовал в этой игре голешником!!! Спасибо большое за игру и за правду!!! Команде точно не хватает сил на весь матч и свежести... А это вопрос ротации.... Надо усиливается!!!
У футболистов мало движения и брак в простых ситуациях, а это ни что иное как следствие усталости, нереально с такой короткой обоймой играть весь сезон и чего-то добиваться. Ау, руководство!
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