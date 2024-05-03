Заболотный об 1:1 с «Зенитом»: «ЦСКА не в лучшей форме, не хватает ротации для надежной игры на последних минутах. Выйдем из ситуации победителями»

Антон Заболотный считает, что ЦСКА не хватает ротации состава.

В четверг армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Согласен, что «Зенит» большую часть матча контролировал игру?

— Считаю, что ЦСКА как всегда в концовке упустил свою игру, дали сопернику много пространства.

— ЦСКА на максимуме сегодня был, или есть куда прибавить?

— Мы сейчас находимся не в лучшей форме, у ЦСКА мало побед этой весной. К сожалению, нам не хватает ротации для надежной игры на последних минутах матчей. Это лично мое мнение.

— Хватит сил еще на два матча?

— Будем их где‑то искать. Ребята терпят и понимают, что эта ситуация немного давит на них. Уверен, что мы выйдем из этой ситуации победителями. Думаю, нам есть куда стремиться и куда прибавлять, — сказал нападающий .