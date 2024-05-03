Гасперини об 1:1 с «Марселем»: «Хороший результат, но дома «Аталанта» должна сыграть лучше, чем сегодня» 

Теги Марсель Аталанта Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини оценил ничью с «Марселем» (1:1) в 1-м матче 1/2 финала ЛЕ.

«Отличный гол [Скамакки], хорошее движение и своевременный пас. Очевидно, что в матчах такого рода важно создавать больше моментов, как это должно быть в Бергамо, потому что по-настоящему снова играть остро мы начали лишь в конце матча. 

Сегодня нам пришлось нелегко, но это хороший результат. «Олимпик» проиграл здесь всего один раз за год и показал на этом стадионе все, что мог.

Очевидно, что для нас это хороший результат – не проиграть сильной команде на очень сложном стадионе. В ответном матче у нас будет преимущество своего поля, но надо быть очень осторожными с контратаками «Олимпика». Нужно будет показать качественную игру, особенно в атаке, однако у нас будут наши болельщики, и мы должны сыграть лучше, чем сегодня вечером», – сказал главный тренер «Аталанты».

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