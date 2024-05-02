Гасперини перед «Марселем»: «Лига Европы – приоритет «Аталанты». Подходим к матчу уверенно, уважая соперника»

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Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о предстоящей игре с «Марселем».

«Аталанта» проведет первый матч полуфинала Лиги Европы на выезде. Встреча состоится 2 апреля.

«Этот сезон стал для нас выдающимся. Мы подходим к [первому матчу] смело и уверенно, а также с уважением к нашему сопернику. Мы по-прежнему участвуем во всех турнирах, но приоритетом остается Лига Европы.

Я наблюдал за игрой «Марселя», и даже в непростой сезон Жан-Луи Гассе сумел вывести команду в полуфинал. Он придал команде индивидуальность и тактическую гибкость. Он проделал огромную работу», – сказал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

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1 комментарий
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Ожидаю с нетерпением. После расстановки приоритетов от Гасперини можно ожидать новых тактических задумок
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