Гасперини перед «Марселем»: «Лига Европы – приоритет «Аталанты». Подходим к матчу уверенно, уважая соперника»

Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о предстоящей игре с «Марселем».

«Аталанта» проведет первый матч полуфинала Лиги Европы на выезде. Встреча состоится 2 апреля.

«Этот сезон стал для нас выдающимся. Мы подходим к [первому матчу] смело и уверенно, а также с уважением к нашему сопернику. Мы по-прежнему участвуем во всех турнирах, но приоритетом остается Лига Европы.

Я наблюдал за игрой «Марселя», и даже в непростой сезон Жан-Луи Гассе сумел вывести команду в полуфинал. Он придал команде индивидуальность и тактическую гибкость. Он проделал огромную работу», – сказал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.