Игнашевич про 1:0 с «Ростовом»: «Просили прессинговать, изучали игру вратаря. Поздравляю наших ребят, они справились»

Сергей Игнашевич подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0) в Фонбет Кубке России.

Одержав победу, « » вышла в финал Пути регионов, где встретится со «Спартаком».

– Поздравляю наших ребят, они этого заслуживают. Хочу поздравить лично Николу Радмановаца, Сашу Осипова, , – всех тех, у кого нет постоянной игровой практики.

Они вышли и доказали, что они игроки уровня . Мы можем на них рассчитывать. Надеюсь, что у них в карьере и в «Балтике» будет хорошо продолжаться.

– В перерыве тройная замена. Двое из них защитники. С чем это связано?

– Это была ротация. Четыре игрока основного состава сменили других. Это были плановые замены.

– «Ростов» выводит мяч от своих ворот через вратаря. Просили прессинговать? Именно так гол был забит.

– Да, смотрели, изучали. Думали, что Песьяков будет играть – он великолепно играет ногами (за «Ростов» сыграл Никита Медведев – Sports). Хорошо, что ребята справились.

– Игра через две недели в Ростове‑на‑Дону в чемпионате будет другой по характеру?

– Конечно, другой. Мы на четвертой минуте повели 1:0. Играли более осторожно, была ротация. На такой высокой стадии команды играют по результату. Ротации такой через две недели не будет, – отметил главный тренер «Балтики».