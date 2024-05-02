Карпин про 0:1 с «Балтикой»: «Ростов» создавал моменты, было все, кроме гола. 5 раз бить во вратаря со всей силы – единственное, за что можно не похвалить»
Валерий Карпин удовлетворен игрой «Ростова» в матче с «Балтикой» (0:1).
– Индивидуальная ошибка решила исход встречи. Как ее охарактеризуете? Это было волнение футболиста или стечение обстоятельств?
– Может, и стечение обстоятельств. Волнение… От того, что там неточную передачу делаешь? Ну, их было достаточно на протяжении всего матча. Точно не с волнением это связываю.
– К прессингу «Балтики» команда была готова? Он вас не удивил?
– Да, не удивил. «Балтика» всегда прессингует, особенно в начале матча. Готовились к этому, но вот так [получилось].
– В перерыве вы заменили Байрамяна и выпустили Глебова. Почему в тот момент решились на такую замену? Не хватало надежности в центре поля?
– Не то что надежности не хватало, а не хватало такого человека, как Глебов, который все знает и понимает. Ну и вместе с Уткиным они больше креатива дают.
– Тройная замена на 70‑й минуте была следствием того, что происходило на поле? Или планировали ее заранее?
– Ну, прям эту тройку нет, но примерно в это время планировали выпустить игроков, которые не попали в стартовый состав.
– Есть ли вам за что похвалить команду?
– Похвалить можно за многое. Единственное, что не понравилось, – это реализация моментов. Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и несильно, то это единственное, за что можно не похвалить. Ну а так – хотели, могли и создавали моменты, и было все, кроме гола, – заявил главный тренер «Ростова».
Тоже проклят на трофеи.
Сегодня по игре логичнее был бы счет 5:1, а не 0:1.
Но не судьба Валере Кубок выиграть)
Это не отменяет того факта, что шанс побороться за Кубок был, но судя по тому что говорит и делает Карпин, ему это не то чтобы до лампочки, но убиваться ради этого он не будет. Он выстраивает процесс, отлаживает игру, как видит и ориентируется в первую очередь на развитие игроков и своей концепции игры. А уже если добиться этих целей - придут и Кубки. В целом это логично, но болельщикам навряд ли может нравится. Хотя ждать от Ростова кубков и первого места довольно странно, тк команда заметно отстаёт в ресурсах от московских команд +Зенита с Краснодаром. И данный полуфинал и текущее место в таблице это как раз чуть выше того, что реально может эта команда и этот состав, возможно там и есть хорошие игроки типа на уровне РПЛ типа Глебова или Осипенко с Щетининым, но все они выросли именно при Карпине и его философии, будучи списанными в других клубах.
В общем угар над Карпиным не совсем понятен. Вы, как и многие, просто не в курсе того чем живет этот тренер, видимо вы из тех кто задает на прессухах идиотские вопросы, после которых можно только руками развести.
Я как сторонний болельщик не разделяю хейта в адрес Карпина. Ну проиграли Балтике в конкретном матче, ну бывает. Кони Балтике недавно сгорели, ну и? Где кони, а где Балтика в итоге? Ахмат недавно от Балтики сколько получил? 6?7?8? Команда колючая, если ей дать шанс, то она может зацепиться за очки с кем угодно, что она и делает. Но смотреть на эту команду не очень интересно, если ты не болельщик. А вот за прогрессом перечисленных выше игроков я с удовольствием наблюдаю.