Карпин про 0:1 с «Балтикой»: «Ростов» создавал моменты, было все, кроме гола. 5 раз бить во вратаря со всей силы – единственное, за что можно не похвалить»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Валерий Карпин Хорен Байрамян Матч ТВ Данил Глебов Футбол

Валерий Карпин удовлетворен игрой «Ростова» в матче с «Балтикой» (0:1).

– Индивидуальная ошибка решила исход встречи. Как ее охарактеризуете? Это было волнение футболиста или стечение обстоятельств?

– Может, и стечение обстоятельств. Волнение… От того, что там неточную передачу делаешь? Ну, их было достаточно на протяжении всего матча. Точно не с волнением это связываю.

– К прессингу «Балтики» команда была готова? Он вас не удивил?

– Да, не удивил. «Балтика» всегда прессингует, особенно в начале матча. Готовились к этому, но вот так [получилось].

– В перерыве вы заменили Байрамяна и выпустили Глебова. Почему в тот момент решились на такую замену? Не хватало надежности в центре поля?

– Не то что надежности не хватало, а не хватало такого человека, как Глебов, который все знает и понимает. Ну и вместе с Уткиным они больше креатива дают.

– Тройная замена на 70‑й минуте была следствием того, что происходило на поле? Или планировали ее заранее?

– Ну, прям эту тройку нет, но примерно в это время планировали выпустить игроков, которые не попали в стартовый состав.

– Есть ли вам за что похвалить команду?

– Похвалить можно за многое. Единственное, что не понравилось, – это реализация моментов. Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и несильно, то это единственное, за что можно не похвалить. Ну а так – хотели, могли и создавали моменты, и было все, кроме гола, – заявил главный тренер «Ростова».

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Валеры была реальная возможность побороться за трофей: попробовать поквитаться со Спартаком за разгром, а потом финал, где в этом году ни ЦСКА, ни Зенит не впечатляют. Шанс был, но Карпин решил бороться за 7 место в чемпионате. Что ж, его выбор
+30
-7
+23
Карпин это наш Харри Кейн.
Тоже проклят на трофеи.
Сегодня по игре логичнее был бы счет 5:1, а не 0:1.
Но не судьба Валере Кубок выиграть)
+20
-3
+17
В очередной раз Валера проигрывает важнейший матч, и в очередной раз делает вид, что ему пофиг. Ничего не меняется со времен Спартака.
+12
0
+12
Ответ Алексей Мишин
Сосредоточатся на чемпионате
На чём? Таблицу посмотрите...
+12
-1
+11
Ответ Алексей Мишин
Сосредоточатся на чемпионате
ну да за седьмое место основой будут играть
+7
-2
+5
Ростов, конечно, упустил,мягко говоря, возможность побороться за кубок.Но Балтика,с такой игрой...! Хотя это наверное обида гложет! Короче просрали! Как говорится идём дальше!!!
+4
0
+4
Доэксперементировался с составом.
+4
-1
+3
Ответ adeptik
Почему за 7-е? До 4-го места всего три очка, и играть с прямыми конкурентами за это место. Они сейчас как бы на 7-ом. Я думаю у Карпина вполне себе есть мотивация закончить не ниже прошлого сезона (тоже 4-е место), оказаться выше Спартака, Локомотива и ЦСКА в таблице. На дистанции, а не в конкретной встрече, где всё может решить одна ошибка. Она кстати и решила. Это не отменяет того факта, что шанс побороться за Кубок был, но судя по тому что говорит и делает Карпин, ему это не то чтобы до лампочки, но убиваться ради этого он не будет. Он выстраивает процесс, отлаживает игру, как видит и ориентируется в первую очередь на развитие игроков и своей концепции игры. А уже если добиться этих целей - придут и Кубки. В целом это логично, но болельщикам навряд ли может нравится. Хотя ждать от Ростова кубков и первого места довольно странно, тк команда заметно отстаёт в ресурсах от московских команд +Зенита с Краснодаром. И данный полуфинал и текущее место в таблице это как раз чуть выше того, что реально может эта команда и этот состав, возможно там и есть хорошие игроки типа на уровне РПЛ типа Глебова или Осипенко с Щетининым, но все они выросли именно при Карпине и его философии, будучи списанными в других клубах. В общем угар над Карпиным не совсем понятен. Вы, как и многие, просто не в курсе того чем живет этот тренер, видимо вы из тех кто задает на прессухах идиотские вопросы, после которых можно только руками развести. Я как сторонний болельщик не разделяю хейта в адрес Карпина. Ну проиграли Балтике в конкретном матче, ну бывает. Кони Балтике недавно сгорели, ну и? Где кони, а где Балтика в итоге? Ахмат недавно от Балтики сколько получил? 6?7?8? Команда колючая, если ей дать шанс, то она может зацепиться за очки с кем угодно, что она и делает. Но смотреть на эту команду не очень интересно, если ты не болельщик. А вот за прогрессом перечисленных выше игроков я с удовольствием наблюдаю.
4 место будет отличным результатом. До медалей не дотянемся.
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
У Валеры была реальная возможность побороться за трофей: попробовать поквитаться со Спартаком за разгром, а потом финал, где в этом году ни ЦСКА, ни Зенит не впечатляют. Шанс был, но Карпин решил бороться за 7 место в чемпионате. Что ж, его выбор
Почему за 7-е? До 4-го места всего три очка, и играть с прямыми конкурентами за это место. Они сейчас как бы на 7-ом. Я думаю у Карпина вполне себе есть мотивация закончить не ниже прошлого сезона (тоже 4-е место), оказаться выше Спартака, Локомотива и ЦСКА в таблице. На дистанции, а не в конкретной встрече, где всё может решить одна ошибка. Она кстати и решила.
Это не отменяет того факта, что шанс побороться за Кубок был, но судя по тому что говорит и делает Карпин, ему это не то чтобы до лампочки, но убиваться ради этого он не будет. Он выстраивает процесс, отлаживает игру, как видит и ориентируется в первую очередь на развитие игроков и своей концепции игры. А уже если добиться этих целей - придут и Кубки. В целом это логично, но болельщикам навряд ли может нравится. Хотя ждать от Ростова кубков и первого места довольно странно, тк команда заметно отстаёт в ресурсах от московских команд +Зенита с Краснодаром. И данный полуфинал и текущее место в таблице это как раз чуть выше того, что реально может эта команда и этот состав, возможно там и есть хорошие игроки типа на уровне РПЛ типа Глебова или Осипенко с Щетининым, но все они выросли именно при Карпине и его философии, будучи списанными в других клубах.

В общем угар над Карпиным не совсем понятен. Вы, как и многие, просто не в курсе того чем живет этот тренер, видимо вы из тех кто задает на прессухах идиотские вопросы, после которых можно только руками развести.

Я как сторонний болельщик не разделяю хейта в адрес Карпина. Ну проиграли Балтике в конкретном матче, ну бывает. Кони Балтике недавно сгорели, ну и? Где кони, а где Балтика в итоге? Ахмат недавно от Балтики сколько получил? 6?7?8? Команда колючая, если ей дать шанс, то она может зацепиться за очки с кем угодно, что она и делает. Но смотреть на эту команду не очень интересно, если ты не болельщик. А вот за прогрессом перечисленных выше игроков я с удовольствием наблюдаю.
+5
-3
+2
Ответ fil_spb
Харри Кейн все-таки выдающийся форвард, один из лучших в мире в своем поколении. А Карпин очень средненький тренер даже по меркам РПЛ, отличающийся лишь непомерным гонором и хамством. Так что сравнение натянутое.
Карпин отличный тренер, умеющий работать с молодёжью. В прошлом сезоне 4 место с пацанами и без единого легионера. Так что не надо тут.
+3
-1
+2
Неуважение к болельщикам, Валера. Ставь основу, делай результат, а потом резервистам дай играть. Аж противно.
+2
-1
+1
Сосредоточатся на чемпионате
+5
-4
+1
Наплевал на болельщиков-аукнется. удак ты валера.
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
У Валеры была реальная возможность побороться за трофей: попробовать поквитаться со Спартаком за разгром, а потом финал, где в этом году ни ЦСКА, ни Зенит не впечатляют. Шанс был, но Карпин решил бороться за 7 место в чемпионате. Что ж, его выбор
100
0
0
0
Латышонок хорош,много раз это доказывал.А карпин как известно играет просто за любовь к футболу,трофеи ему не нужны,главное чтобы сахара не ели.
0
0
0
Теперь "Балтика" подарок "Спартаку". Обидное, конечно, поражение, молодым игрокам урок на будущее. На кубок очень часто везёт аутсайдерам. С ними играют не много безалаберно, допуская ошибки. "Ростов" тоже поплатился за такую игру. Хотя, футбол этим и интересен, что бывают ошибки. "Рома" с "Байером" допустила аналогичную ошибку в защите и получила гол в свои ворота. Будем надеяться, что наиграные в кубковых матчах молодые игроки в будущем принесут победы клубу.
0
0
0
Ответ adeptik
Для вас это странно? Вызывает удивление? Он про Кубок на каждой прессухе одно и то же говорит - это второй по значимости турнир, пройдет далеко - класс, нет - сорри.
Это не первый раз . Я приехал на матч со Спартаком. Промерз весь, а он резерв выставил. Ростов тогда, вроде 1-2 влетел.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий