«Ростов» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
«Ростов» примет «Балтику» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 2 мая, 19.15, «Ростов-Арена»
Другое дело, что у Балтики следом будет самый важный матч весенней части чемпионата против Урала, в котором, с большей долей вероятности, решится кто вылетит напрямую.
И из-за этого, возможно, основным игрокам дадут возможность отдохнуть.