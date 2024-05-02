«Ростов» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:15

«Ростов» примет «Балтику» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

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