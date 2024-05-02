«Ростов» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:15

Теги Ростов премьер-лига Россия Балтика онлайны Футбол

«Ростов» примет «Балтику» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер». 

Ростов – Балтика
Дата проведения
2 мая, 19.15, «Ростов-Арена»
Онлайн матча

Статистика Фонбет Кубка России

11 комментариев
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Ответ Красная стрела
Балтика воспряла. Сейчас одна интрига. Игнашевич в следующем сезоне ЦСКА возглавит или как Хаби Алонсо год ещё попылит в Балтике. Хотя ему, помимо очевидного прогресса, нужно суметь сохранить Балтику в РПЛ. А то с точки зрения репутации будет странно, если ЦСКА возглавит тренер, который только вылетел. Несмотря на скромность Балтики-это может стать важным фактором.
Если Ростов сам себе не привезет, то должен обыгрывать Балтику.
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Давай Валера настало твоё время.
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Только Ростов, только победа!!!
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Валера на Кубок настроен серьёзно, хоть и отправил с Уралом молодёжь. Придется выигрывать Кубок(с). Из раздевалки после матча с Оренбургом.
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Ответ Чебурашка от Гены
Если Ростов сам себе не привезет, то должен обыгрывать Балтику.
Так и Балтика последний месяц далеко не "мальчики для битья", какими были в осенней части чемпионата: очень достойно смотрелись с Зенитом пусть и проиграли, разгромили Ахмат, обыграли Крылья с голом на 96-й минуте, с Краснодаром немного не хватило до ничьи, дома хлопнули ЦСКА.

Другое дело, что у Балтики следом будет самый важный матч весенней части чемпионата против Урала, в котором, с большей долей вероятности, решится кто вылетит напрямую.
И из-за этого, возможно, основным игрокам дадут возможность отдохнуть.
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Ответ Кирилл
Так и Балтика последний месяц далеко не "мальчики для битья", какими были в осенней части чемпионата: очень достойно смотрелись с Зенитом пусть и проиграли, разгромили Ахмат, обыграли Крылья с голом на 96-й минуте, с Краснодаром немного не хватило до ничьи, дома хлопнули ЦСКА. Другое дело, что у Балтики следом будет самый важный матч весенней части чемпионата против Урала, в котором, с большей долей вероятности, решится кто вылетит напрямую. И из-за этого, возможно, основным игрокам дадут возможность отдохнуть.
Думаю, у Ростова проблем не будет. Оренбург возил Зенит, а мы Оренбург.
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Ответ Чебурашка от Гены
Думаю, у Ростова проблем не будет. Оренбург возил Зенит, а мы Оренбург.
Слишком "самоуверенно", смотрите чтобы после матча не было обратной ситуации )
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Ответ Чебурашка от Гены
Думаю, у Ростова проблем не будет. Оренбург возил Зенит, а мы Оренбург.
Проблемы Ростову может сегодня создать только сам Ростов. При всём уаажении к Балтике.
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Ответ Кирилл
Слишком "самоуверенно", смотрите чтобы после матча не было обратной ситуации )
Это всего лишь объективная реальность. Другой вопрос что результаты футбольных матчей не всегда соответствуют реальной силе команд. Как пример совсем недавний матч ЦСКА - Ахмат, да и сама Балтика не в 7 раз сильнее того же самого Ахмата.
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