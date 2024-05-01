«Ливерпуль» не намерен отпускать Салаха летом – Эдвардс рассчитывает на него. Будущее Мо обсудят ближе к концу сезона
«Ливерпуль» не планирует расставаться с Мо Салахом.
У вингера по-прежнему хорошие отношения со всеми сотрудниками «Ливерпуля». Директор клуба Майкл Эдвардс считает, что Салах должен быть частью планов «Ливерпуля» на будущее, рассказал журналист Фабрицио Романо в подкасте Here We Go.
Ближе к концу сезона состоится встреча с участием Салаха и его агента. На ней обсудят будущее вингера и изучат варианты, которые у него есть. Но на данный момент «Ливерпуль» не намерен расставаться с ним.
Ранее сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2025 году, когда срок его действующего контракта истечет.
В этом сезоне у футболиста 24 гола и 12 результативных передач в 41 матче за клуб. Полную статистику игрока, которому в середине июня исполнится 32 года, можно найти здесь.
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Купить на них очередного Диаса с 10 голами за сезон , с перспективой вылететь из топ4 .
Нужно ли это Ливерпулю?
Салах относительно себя нескольких лет давности сильно сдал . Но он все еще сильнейший игрок атаки . Покупать игроков уровня Мбаппе или Сане Ливерпуль себе позволить не может .
С учётом прихода нового тренера и потенциальной перестройки команды - идеальный момент отпустить Салаха за достойные деньги, он много дал клубу и заслужил возможность ещё и хорошо заработать в конце карьеры.