«Ливерпуль» не намерен отпускать Салаха летом – Эдвардс рассчитывает на него. Будущее Мо обсудят ближе к концу сезона

«Ливерпуль» не планирует расставаться с Мо Салахом.

У вингера по-прежнему хорошие отношения со всеми сотрудниками «Ливерпуля». Директор клуба Майкл Эдвардс считает, что Салах должен быть частью планов «Ливерпуля» на будущее, рассказал журналист в подкасте Here We Go.

Ближе к концу сезона состоится встреча с участием Салаха и его агента. На ней обсудят будущее вингера и изучат варианты, которые у него есть. Но на данный момент «Ливерпуль» не намерен расставаться с ним.

Ранее сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2025 году, когда срок его действующего контракта истечет.

В этом сезоне у футболиста 24 гола и 12 результативных передач в 41 матче за клуб. Полную статистику игрока, которому в середине июня исполнится 32 года, можно найти здесь.

«Если я выскажусь, будет пожар». Ругань Салаха с Клоппом – кульминация новой неудачи «Ливерпуля»