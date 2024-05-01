«Ливерпуль» не намерен отпускать Салаха летом – Эдвардс рассчитывает на него. Будущее Мо обсудят ближе к концу сезона

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Мохамед Салах Фабрицио Романо Майкл Эдвардс Футбол

«Ливерпуль» не планирует расставаться с Мо Салахом.

У вингера по-прежнему хорошие отношения со всеми сотрудниками «Ливерпуля». Директор клуба Майкл Эдвардс считает, что Салах должен быть частью планов «Ливерпуля» на будущее, рассказал журналист Фабрицио Романо в подкасте Here We Go.

Ближе к концу сезона состоится встреча с участием Салаха и его агента. На ней обсудят будущее вингера и изучат варианты, которые у него есть. Но на данный момент «Ливерпуль» не намерен расставаться с ним.

Ранее сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» в 2025 году, когда срок его действующего контракта истечет.

В этом сезоне у футболиста 24 гола и 12 результативных передач в 41 матче за клуб. Полную статистику игрока, которому в середине июня исполнится 32 года, можно найти здесь.

«Если я выскажусь, будет пожар». Ругань Салаха с Клоппом – кульминация новой неудачи «Ливерпуля»

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9 комментариев
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Кажется, идеальный момент для клуба, чтобы отпустить Салаха за приличные деньги.
+17
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+15
Ответ skvoznoi
Кажется, идеальный момент для клуба, чтобы отпустить Салаха за приличные деньги.
Да никто за него не даст сейчас космических денег . Очевиден спад , 32 года . 50-60 млн потолок .
Купить на них очередного Диаса с 10 голами за сезон , с перспективой вылететь из топ4 .
Нужно ли это Ливерпулю?

Салах относительно себя нескольких лет давности сильно сдал . Но он все еще сильнейший игрок атаки . Покупать игроков уровня Мбаппе или Сане Ливерпуль себе позволить не может .
+7
-3
+4
Ответ skvoznoi
Кажется, идеальный момент для клуба, чтобы отпустить Салаха за приличные деньги.
После ухода Клоппа, Ливерпуль будет ждать серьезная перестройка, уверен денег не мало срубят, поэтому продавать Салаха в таком возрасте и с такими отношениями в клубе будет неправильно + испортится атмосфера в раздевалке. Да и вообще игрок все еще хороший.
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Возможно, это просто хороший пиар ход, с помощью которого удастся набить цену на египетскую приму. На мой взгляд, сейчас самый лучший момент, чтобы расстаться всё ещё на хорошей ноте.
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Продлят, чтоб через год бесплатно не потерять. Этим летом останется, а потом посмотрят по приносимой пользе, благо, слить к верблюдам его всегда можно
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Ответ Abu Ibrahim
Да никто за него не даст сейчас космических денег . Очевиден спад , 32 года . 50-60 млн потолок . Купить на них очередного Диаса с 10 голами за сезон , с перспективой вылететь из топ4 . Нужно ли это Ливерпулю? Салах относительно себя нескольких лет давности сильно сдал . Но он все еще сильнейший игрок атаки . Покупать игроков уровня Мбаппе или Сане Ливерпуль себе позволить не может .
Мбаппе или Сане?😂
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Просто набивают цену после недавнего эпизода с выяснением отношений Клоппа и Салаха .
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Скорее всего у Ливерпуля есть солидные предложения по Салаху от арабских клубов.
С учётом прихода нового тренера и потенциальной перестройки команды - идеальный момент отпустить Салаха за достойные деньги, он много дал клубу и заслужил возможность ещё и хорошо заработать в конце карьеры.
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После продления контракта сдал , надо было во время продать
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