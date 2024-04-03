Кьеллини о Роналду: «Криштиану очень требователен – хотел все время побеждать, забивать и бить рекорды, и он продолжает это делать. Было честью играть с ним»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Джорджо Кьеллини серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Джорджо Кьеллини рассказал о характере Криштиану Роналду.

– Как бы вы в двух словах охарактеризовали Криштиану Роналду?

– Криштиану был очень требователен, он всегда хотел побеждать, и ему удалось донести это до всех. Он хотел забивать, бить все рекорды и все время выигрывать, и продолжает делать это даже сейчас. Таков Криштиану – он именно такой, каким вы его видите.

Вы можете получить представление о людях, не зная их лично, но в нем было так много всего – например, его постоянное внимание к деталям. Для меня было честью играть с ним в течение трех лет, – сказал экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии.

Роналду забил 8 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср». У 39-летнего форварда 39 (29+10) очков за 24 игры в чемпионате

Роналду забил 56 голов и сделал 14 ассистов в 60 играх за «Аль-Наср»

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8 комментариев
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Первый футболист в истории, который требовал от игроков больше чем тренер. Да что там, требовал и с тренера!
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Роналду - величайший в истории.
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А мне вчера было невероятно приятно увидеть старого друга, которого давно не видел.. У каждого свои радости. Но величие Роналду никто не отменял)
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Роналду я знаю ты меня читаешь, позвони мне родной, я как и раньше хочу поздравить тебя !
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