«Ингольштадт» назначил женщину главным тренером. Соглашение Сабрины Виттман с клубом 3-го дивизиона Германии – до конца сезона

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«Ингольштадт» из 3-го дивизиона Германии временно возглавит Сабрина Виттман.

Она займет место Михаэля Келльнера, с которым клуб решил расстаться ввиду неудовлетворительных результатов во второй половине сезона. Под его руководством команда опустилась в турнирной таблице с 4-го на 11-е место.

С сезона-2021/22 момента Витманн возглавляла команду до 19 лет, которая накануне заняла второе место в А-юниорской Бундеслиге, а также руководила в клубе отделом развития футбола.

Она продолжит работу в новой должности со своим предыдущим тренерским штабом. Соглашение действует до конца текущего сезона.

Тренерская карьера 32-летней специалистки стартовала в 2009 году, когда она начала работать  в футбольной школе Audi Schanzer. Позже Витманн тренировала юношеские команды разных возрастных категорий в «Ингольштадте», а также работала помощником тренера юношеской сборной Германии до 16 лет.

Фото: fcingolstadt.de

24 комментария
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Удачи
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Ждём заочный баттл Рапино и Бартона по этому поводу😏
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Ингольштадт резко упал, с Хазенхюттлем были середняком Бундеслиги. А на даму посмотреть будет интересно
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Молодчина, ничего плохого и смешного в этом не вижу.
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Сам заголовок новости как-то сексистски звучит, что-ли. 🤔 Почему делается акцент именно на том что она женщина?
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Тихонова помощником
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Симпатичная
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ну и молодец
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Boys Boys boys
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Интересно что скажет Мостовой???
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Удачи ей!
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Вот бы у Мостового пукан разгорелся, если бы эту специалистку назначили главной тренерихой в Спартаке.
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Доведут бабы футбол до цугундера
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