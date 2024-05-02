«Ингольштадт» назначил женщину главным тренером. Соглашение Сабрины Виттман с клубом 3-го дивизиона Германии – до конца сезона

«Ингольштадт» из 3-го дивизиона Германии временно возглавит Сабрина Виттман.

Она займет место Михаэля Келльнера, с которым клуб решил расстаться ввиду неудовлетворительных результатов во второй половине сезона. Под его руководством команда опустилась в турнирной таблице с 4-го на 11-е место.

С сезона-2021/22 момента Витманн возглавляла команду до 19 лет, которая накануне заняла второе место в А-юниорской Бундеслиге, а также руководила в клубе отделом развития футбола.

Она продолжит работу в новой должности со своим предыдущим тренерским штабом. Соглашение действует до конца текущего сезона.

Тренерская карьера 32-летней специалистки стартовала в 2009 году, когда она начала работать в футбольной школе Audi Schanzer. Позже Витманн тренировала юношеские команды разных возрастных категорий в « », а также работала помощником тренера юношеской сборной Германии до 16 лет.

Фото: fcingolstadt.de