«Ингольштадт» назначил женщину главным тренером. Соглашение Сабрины Виттман с клубом 3-го дивизиона Германии – до конца сезона
«Ингольштадт» из 3-го дивизиона Германии временно возглавит Сабрина Виттман.
Она займет место Михаэля Келльнера, с которым клуб решил расстаться ввиду неудовлетворительных результатов во второй половине сезона. Под его руководством команда опустилась в турнирной таблице с 4-го на 11-е место.
С сезона-2021/22 момента Витманн возглавляла команду до 19 лет, которая накануне заняла второе место в А-юниорской Бундеслиге, а также руководила в клубе отделом развития футбола.
Она продолжит работу в новой должности со своим предыдущим тренерским штабом. Соглашение действует до конца текущего сезона.
Тренерская карьера 32-летней специалистки стартовала в 2009 году, когда она начала работать в футбольной школе Audi Schanzer. Позже Витманн тренировала юношеские команды разных возрастных категорий в «Ингольштадте», а также работала помощником тренера юношеской сборной Германии до 16 лет.
Фото: fcingolstadt.de