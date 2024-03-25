Генсек РФС о возвращении России: «Разговор с УЕФА строится так: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора». Я бы хотел, чтобы нас вернули в еврокубки завтра, но это невозможно»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу дисквалификации ФИФА РФС Максим Митрофанов Лига Конференций УЕФА Евро-2024 Футбол

Генсек РФС назвал возможные сроки возвращения России на международные турниры.

– Вы в тесном контакте с УЕФА и ФИФА, общаетесь насчет возвращения российских клубов на евроарену. Можете ли назвать год, на который рассчитываете, когда нас вернут?

– Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора».

На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам – это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными. Это наша задача. Мы хотим попасть в каждое ближайшее соревнование, – сказал Максим Митрофанов.

23 комментария
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Я. запутался - кто при этом разговоре стоит на коленях?
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Так Игры Дружбы же есть, зачем вы стремитесь в Европу?
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Так, минуточку, мы же со всей натой воюем, какой с ними футбол может быть ?
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Российские чиновники выступают перед своим народом: "Да мы эти МОКи и УЕФА на одном месте вертели! Все эти американские подстилки сами на коленях приползут! А пока мы сделаем свои игры, и все остальные страны будут нам завидовать!".
Российские чиновники выступают перед МОК и УЕФА: "Коллеги, пустите нас, пожалуйста. Ещё у меня сыночек там у вас учится, посылочку передайте ему, если не затруднит".

И ведь хавает пипл, хавает) За обе щеки уплетает)
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«Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора»., а добавить "Христа ради", - вроде иногда помогает.
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Приползли на коленях, как и предсказывали! Гойда!
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Комментарий удален пользователем
Ну есть только один выход как быть ближе к цивилизованной Европе, все его знают, а пока так как есть, есть Азиатская Лига, Китайцы друзья которые за бесценок грабят Россию, и наши азиатские и восточные друзья, Таджикистан,Иран,Талибы(запрещённая в РФ), КНДР, Зимбабве, ЦАР, и многие другие, так что зачем нам туда просится, пускай завидуют гоморопейцы
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И что-то это мало похоже на приползание ФИФА на коленях...
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Ему о допуске надо разговаривать не с фифа, а с тем кто поближе
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Пустите нас пожалуйста, ну пустите, мы хорошие и хотим играть в футбол))Выглядит жалко. Уж лучше бы он не озвучивал это.
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Ребят,я не понял Россия поднялась с колен за эти года, после 90 годов? Или надо ещё немного подождать?
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дно дна .. "нецензурное слово" позорят русский народ
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Ответ Леопардер
Комментарий удален пользователем
Причем ничего нового и не придумывали. Просто взяли этот махровый антиамериканизм совковый, и на новый лад пустили.
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