Генсек РФС о возвращении России: «Разговор с УЕФА строится так: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора». Я бы хотел, чтобы нас вернули в еврокубки завтра, но это невозможно»
Генсек РФС назвал возможные сроки возвращения России на международные турниры.
– Вы в тесном контакте с УЕФА и ФИФА, общаетесь насчет возвращения российских клубов на евроарену. Можете ли назвать год, на который рассчитываете, когда нас вернут?
– Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора».
На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам – это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными. Это наша задача. Мы хотим попасть в каждое ближайшее соревнование, – сказал Максим Митрофанов.
Российские чиновники выступают перед МОК и УЕФА: "Коллеги, пустите нас, пожалуйста. Ещё у меня сыночек там у вас учится, посылочку передайте ему, если не затруднит".
И ведь хавает пипл, хавает) За обе щеки уплетает)