Генсек РФС о налоге на легионеров: «Одна минута на поле иностранца 23 лет – 5 тысяч рублей, старше 23 лет – 10 тысяч. Идея была заморожена» 

Теги премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов детский футбол лимит на легионеров Чемпионат.com деньги Футбол

Максим Митрофанов рассказал о возможном введении налога на легионеров в Мир РПЛ.

– История с налогом на легионеров выглядит достаточно неоднозначно. Расскажите, как эта инициатива развивается.

– Давайте тогда вернемся в февраль 2022-го, когда принимался новый лимит. В рамках комплекса мер по поддержке и развитию футбола РФС подписал соглашение с министерством спорта, где среди прочего предложил свою формулу по игрокам, которые не имеют права выступать за национальные сборные. 

К тому моменту министерство спорта уже ужесточило лимит в хоккее и было не против сделать то же самое в футболе. Мы со своей стороны доказывали, что у нас немного другие принципы комплектования команд, и мы не хотели бы ужесточения. Объясняли, что согласны оставить лимит в восемь игроков-легионеров, но, чтобы тренер не занимался арифметикой, требуется расширить заявку до 13 легионеров. При этом внедрив систему требований к доморощенным игрокам.

– Каков был ответ министерства спорта?

– Нас попросили подумать, какие еще меры могут применяться. Тогда мы придумали фонд, который наполняется за счет клубов, использующих легионеров. Наше предложение: одна минута на поле легионера до 23 лет – 5 тысяч рублей, старше 23 лет – 10 тысяч рублей. В конце года фонд формируется и перераспределяется среди клубов в зависимости от времени, предоставленного россиянам до 23 лет. 

При этом команды обязуются потратить эти деньги на академию. Это было одним из условий лимита.

– Однако оно не было внедрено.

– Сложная экономическая ситуация позволила опустить этот финансовый аспект взаимозачетов. Мы ввели лимит, который в этом году нужно заново обсуждать c министерством спорта. 

Почему сейчас снова поднялась эта тема? Просто коллеги спросили про тот фонд, но это не новая идея – она просто была заморожена, – сказал генеральный секретарь РФС.

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29 комментариев
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Уже не знают за что штрафовать и какой налог придумать🤦
+33
-4
+29
Можно ввести премирование сотрудников РФС за умные мысли, Дана умная идея +10.000₽, глупая -10.000…
Только боюсь без зарплат останутся
+30
-2
+28
95-100 минут одного матча за легионера старше 23 лет - отдать почти миллион рэ? Митрофанушка совсем рехнулся с такими предложениями.
+22
-1
+21
Дурацкая идея, еще придумайте с граждан налог за каждые 5 минут работы корейского пылесоса или холодильника. И отдавать деньги нашим производителям
+7
0
+7
Ответ водитель фернандо
Можно ввести премирование сотрудников РФС за умные мысли, Дана умная идея +10.000₽, глупая -10.000… Только боюсь без зарплат останутся
Отличная идея. Вот только одна проблема, кто оценивать будет какая мысль умная, какая нет? Почти уверен, подобная задача будет отдана кому-то из Терюшков-Свищев, кроме них никто не справится.
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+4
Что только не придумают эти извращенцы.
+2
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+2
Нужно идти глубже. Обложить налогом не только минуты, но и голы, голевые передачи, ЖК, КК иностранцев. И если в микст-зоне дал интервью - тоже 20000₽ положи, нечего у русских парней эфирное время отбирать...
+4
-2
+2
Ответ barista_BC
Уже не знают за что штрафовать и какой налог придумать🤦
Скоморохи
+2
0
+2
Отличная идея, вроде как лимит, который можно не соблюдать, если деньги есть
+1
0
+1
Ответ АлексейВ
Нужно идти глубже. Обложить налогом не только минуты, но и голы, голевые передачи, ЖК, КК иностранцев. И если в микст-зоне дал интервью - тоже 20000₽ положи, нечего у русских парней эфирное время отбирать...
Полностью согласен, я ещё добавил бы в список платных опций штрафные удары, угловые и ауты.
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Ответ encaro_one
95-100 минут одного матча за легионера старше 23 лет - отдать почти миллион рэ? Митрофанушка совсем рехнулся с такими предложениями.
Они не понимают, что условный Урал или Факел в таком случае могут вообще либо финансово не потянуть, либо играя только россиянами вылететь в ФНЛ. Понятное дело Зенит и Спартак смогут платить, но чиновники не думают про клубы поскромнее.
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Ответ Otto Kretschmer
Полностью согласен, я ещё добавил бы в список платных опций штрафные удары, угловые и ауты.
И подписку на сезон продавать со скидкой.
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Ответ arbyz448
я бы ещё за касания мяча штрафовал
Это уже перебор, есть опасность что наше молодое поколение футболистов слишком разовьётся, и развитие придётся отменить.
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Ответ Otto Kretschmer
Полностью согласен, я ещё добавил бы в список платных опций штрафные удары, угловые и ауты.
я бы ещё за касания мяча штрафовал
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Ответ ReneHoseman
Дурацкая идея, еще придумайте с граждан налог за каждые 5 минут работы корейского пылесоса или холодильника. И отдавать деньги нашим производителям
Не подкидывай идеи - мало ли кто-то из них на "спортсе" сидит.
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Ответ nnp165
Отличная идея. Вот только одна проблема, кто оценивать будет какая мысль умная, какая нет? Почти уверен, подобная задача будет отдана кому-то из Терюшков-Свищев, кроме них никто не справится.
тут на спортсе полно специалистов. пускай сюда шлют, мы подробно разберём и оценим
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Ответ водитель фернандо
Можно ввести премирование сотрудников РФС за умные мысли, Дана умная идея +10.000₽, глупая -10.000… Только боюсь без зарплат останутся
*стоимость указана за каждую минуту иностранца на поле)
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Деньги закидывать заранее на отдельный счёт, если вовремя не пополнить - легионер удаляется с поля...
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Один клуб из Санкт-Паулу был против 😂
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Проплаченные судьи за копеечку будут добавлять к каждому тайму минут по 20!
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Перекладывание денег из одного кармана в другой. Что может быть глупее?
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