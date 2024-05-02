Алонсо перед «Ромой» в 1/2 ЛЕ: «Желание выйти в финал было у «Байера» на протяжении всего сезона. Хотим сделать этот последний шаг» 

Теги Байер Рома Хаби Алонсо Лига Европы УЕФА Футбол

Хаби Алонсо высказался перед 1-м матчем с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Требуется время, чтобы переварить игру, подобную той, что была в прошлом сезоне (поражение в полуфинале ЛЕ от «Ромы» – прим. Sports). Но команда выросла, да и ситуация сейчас изменилась. Желание выйти в финал было у нас на протяжении всего сезона. Мы хотим сделать этот последний шаг.

Для нас завтрашняя игра очень важна. Мы хотим забыть об испытаниях и боли, получив второй шанс. У обеих команд разные составы и разный стиль игры. Мы ожидаем, что матч будет напряженным», – сказал главный тренер «Байера».

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9 комментариев
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Желаю Роме выиграть раз уж выбили Милан
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Алонсо золотого дубля хватит в этом сезоне. ЛЕ пусть другая легенда выиграет. Надеюсь Де Роси сможет сделать то, что не смог Моуринью
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Очень интересный матч двух великолепных полузащитников, ставших тренерами.
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Ответ Сити требл.
Желаю Роме выиграть раз уж выбили Милан
Выбить середняк Мелан было простенькой задачей, Байер другой уровень
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Победный гол на 94-ой минуте, к гадалке не ходи
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Середняк Рома выбили Милан, желаю им победы в ЛЕ
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Ответ Hello Berlin
Победный гол на 94-ой минуте, к гадалке не ходи
В этот раз лучше сходить
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Ответ Marcus-light
Очень интересный матч двух великолепных полузащитников, ставших тренерами.
Де Росси был опорным полузащитником, мозгом той Ромы и сборной Италии для своего амплуа положил не мало голов.
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