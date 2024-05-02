Алонсо перед «Ромой» в 1/2 ЛЕ: «Желание выйти в финал было у «Байера» на протяжении всего сезона. Хотим сделать этот последний шаг» 

Хаби Алонсо высказался перед 1-м матчем с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Требуется время, чтобы переварить игру, подобную той, что была в прошлом сезоне (поражение в полуфинале ЛЕ от «Ромы» – прим. Sports). Но команда выросла, да и ситуация сейчас изменилась. Желание выйти в финал было у нас на протяжении всего сезона. Мы хотим сделать этот последний шаг.

Для нас завтрашняя игра очень важна. Мы хотим забыть об испытаниях и боли, получив второй шанс. У обеих команд разные составы и разный стиль игры. Мы ожидаем, что матч будет напряженным», – сказал главный тренер « ».