Пеп заявил, что в «Ман Сити» «полно жирных игроков», когда пришел в клуб в 2016-м. Об этом рассказал Клиши

Пеп Гвардиола критиковал игроков «Ман Сити» из-за лишнего веса.

В подкасте экс-игрок «горожан» Гаэль Клиши пересказал речь Гвардиолы после назначения в 2016 году: «Вы команда, полная жирных футболистов. При мне ни один человек не будет играть в каждом матче... Смиритесь с этим. Если тебя это не устраивает, стучись ко мне в дверь, и мы обсудим твой уход. Если ты останешься, я не хочу слышать ни слова об этом до зимнего окна».

Ранее в интервью Marca Клиши рассказывал, что в случае перевеса на 2 кг футболист «Ман Сити» при Гвардиоле не тренировался.

Гаэль год проработал под руководством Пепа, после чего уехал в Турцию.