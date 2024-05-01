Пеп заявил, что в «Ман Сити» «полно жирных игроков», когда пришел в клуб в 2016-м. Об этом рассказал Клиши

Теги Гаэль Клиши Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола критиковал игроков «Ман Сити» из-за лишнего веса.

В подкасте экс-игрок «горожан» Гаэль Клиши пересказал речь Гвардиолы после назначения в 2016 году: «Вы команда, полная жирных футболистов. При мне ни один человек не будет играть в каждом матче... Смиритесь с этим. Если тебя это не устраивает, стучись ко мне в дверь, и мы обсудим твой уход. Если ты останешься, я не хочу слышать ни слова об этом до зимнего окна».

Ранее в интервью Marca Клиши рассказывал, что в случае перевеса на 2 кг футболист «Ман Сити» при Гвардиоле не тренировался.

Гаэль год проработал под руководством Пепа, после чего уехал в Турцию.

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11 комментариев
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Толстых на ворота - резюмировал Гвардиола.
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Ну по сути он оказался прав, Клиши потом так ничего выдающегося и не показал
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Отвратительно, что в современном футболе есть место такому чудовищному явлению как бодишейминг.
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Пеп видимо не слышал про бодипозитив
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Клиши не договаривает! Точная цитата Пепа: "как верно говорил Валерий Георгиевич Карпин, вы команда жирных футболистов... "
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ну по сути он оказался прав, Клиши потом так ничего выдающегося и не показал
Так Клиши уже тогда был сбитым летчиком
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ну по сути он оказался прав, Клиши потом так ничего выдающегося и не показал
Человек два десятка игр в составе сборной Франции провел.
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Лысый шарлатан занимается фэтшеймингом, так и запишем
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Вот оказывается в чём секрет успеха, похудей и всё по выигрываешь!
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