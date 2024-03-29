Гаэль Клиши: «АПЛ изменили три игрока: Анри, Виейра и Рой Кин. Тьерри сам по себе был Премьер-лигой в определенные моменты»

Теги Патрик Виейра Гаэль Клиши Тьерри Анри Рой Кин премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гаэль Клиши назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде.

«Нет никаких сомнений: Тьерри Анри. Тьерри сам по себе в определенные моменты был Премьер-лигой. С ним было очень приятно играть, но играть против него было очень сложно. Я почти уверен, что некоторым защитникам снились кошмары о нем.

Анри играл как футболисты из 2024 года. У него были скорость, сила, менталитет, безжалостность. На мой взгляд, Премьер-лигу изменили три игрока: Тьерри Анри, Виейра и Рой Кин», – сказал бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports. 

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8 комментариев
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Эх... Ламповая АПЛ времён Ферги и Арсена.
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Анри — король АПЛ
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АПЛ изменили Абрамович и шейхи МанСити
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Бергкамп: ну да, ну да. Пошел я
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Анри лучший игрок в истории АПЛ без конкуренции, для тех кто спешит возразить вот вам цифры - европейские топ 5 лиги в период 2000-2010, больше всего голов - Анри, больше всего голевых передач - Анри, первый(все ещё единственный) игрок из АПЛ с двумя золотыми бутсами, первый (все ещё единственный) игрок с 4 золотыми бутсами АПЛ, первый игрок с 20+ голевыми передачами в АПЛ (лишь Де Брюйне смог повторить) и единственный игрок в истории АПЛ с 20+голов и 20+ передач за сезон. Лидер единственной команды которая прошла сезон без поражения,. Самое большое количество голов(0.62) в среднем за матч(90 минут ) среди тех кто забил больше 100 голов.в истории АПЛ. Король
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АПЛ изменил Венгер и титул Арсенала в 1998 году.
Невилл и многие другие манки часто утверждают, что за всю их карьеру Арсенал 1998 самый сильный соперник, т.к. задал новую планку, и что если бы не та неудача весной 1998 года - не было бы требла через год, т.к. САФ многое пересмотрел в тренировочном процессе и организации клуба после того сезона.
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Ответ Chistian Jadson
АПЛ изменили Абрамович и шейхи МанСити
Успели закупиться до введения финансового фэйр-плей УЕФА с сезона 2011/12 :)
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