Гаэль Клиши: «АПЛ изменили три игрока: Анри, Виейра и Рой Кин. Тьерри сам по себе был Премьер-лигой в определенные моменты»
Гаэль Клиши назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде.
«Нет никаких сомнений: Тьерри Анри. Тьерри сам по себе в определенные моменты был Премьер-лигой. С ним было очень приятно играть, но играть против него было очень сложно. Я почти уверен, что некоторым защитникам снились кошмары о нем.
Анри играл как футболисты из 2024 года. У него были скорость, сила, менталитет, безжалостность. На мой взгляд, Премьер-лигу изменили три игрока: Тьерри Анри, Виейра и Рой Кин», – сказал бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
Невилл и многие другие манки часто утверждают, что за всю их карьеру Арсенал 1998 самый сильный соперник, т.к. задал новую планку, и что если бы не та неудача весной 1998 года - не было бы требла через год, т.к. САФ многое пересмотрел в тренировочном процессе и организации клуба после того сезона.