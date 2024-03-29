Гаэль Клиши: «АПЛ изменили три игрока: Анри, Виейра и Рой Кин. Тьерри сам по себе был Премьер-лигой в определенные моменты»

Гаэль Клиши назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде.

«Нет никаких сомнений: . Тьерри сам по себе в определенные моменты был Премьер-лигой. С ним было очень приятно играть, но играть против него было очень сложно. Я почти уверен, что некоторым защитникам снились кошмары о нем.

Анри играл как футболисты из 2024 года. У него были скорость, сила, менталитет, безжалостность. На мой взгляд, Премьер-лигу изменили три игрока: Тьерри Анри, и Рой Кин», – сказал бывший защитник « » и «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.