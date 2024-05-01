Кроос о будущем: «Еще не знаю. Надеюсь, «Реал» доберется до финала ЛЧ. Сейчас не идет речи о личных решениях»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос заявил, что еще не принял решение о будущем в «Реале».

Ранее сообщалось, что хавбек продлит контракт с мадридским клубом на один сезон.

«Еще не знаю. Сейчас мы находимся на решающем этапе сезона. Сейчас не идет речи о личных решениях.

Я рад, что мы все еще в игре в этой части сезона и, надеюсь, доберемся до финала Лиги чемпионов.

Я многого жду от ближайших нескольких недель», – сказал полузащитник «Реала» Тони Кроос.

12 комментариев
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Если Модрич доиграл в Реале до 38-ти, то Кроосу сам бог велел задержаться ещё на два сезона в Мадриде, его уровень позволит, а если даже начнёт сдавать физуха - в роли запасного, со скамейки Тони всё равно сможет переворачивать игру в ключевые моменты на свежести за счёт интеллекта и созерцания.

Продлеваться нужно без сомнений.
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Какой же он всё-таки топище! Какой классный пас вчера выдал!
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Ответ Дядя ТУРА
Понимаю Кроме. Может уйти на вершине и никто не скажет, что он сдулся и ТД. А все будут помнить только выдающимся игроком
Чемпион Мира
Играл в 6 финалах ЛЧ с 2 разными командами. Выиграл 5 финалов.

Только выдающийся игрок?
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Ходят слухи, что после ответного матча с Баварией Мадрид предложит контракт Тони еще на год. И также всерьез рассматривают продление Модрича. Хорошие новости!
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Ответ Дядя ТУРА
Если он год два будет играть плохо это испортит мнение у многих
Тони Кроос никому и ничего доказывать уже не должен. Он уже вошел в список лучших игроков в истории футбола.
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Надо и Тони, и Луке остаться минимум на сезон обязательно. Приходит Эндрик, видимо Мбаппе, растёт Гюлер, Джуду всего 20 - старички должны и дальше передавать ценности и характер клуба молодым
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Кроос в отличной форме.
ТОП-футболист.
Минимум год-два ещё можно быть основным в Реале.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Чемпион Мира Играл в 6 финалах ЛЧ с 2 разными командами. Выиграл 5 финалов. Только выдающийся игрок?
Если он год два будет играть плохо это испортит мнение у многих
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Тони Кроос никому и ничего доказывать уже не должен. Он уже вошел в список лучших игроков в истории футбола.
Это несомненно.
Например как Ривалдо, только последний колесил после пика формы по миру
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Понимаю Кроме. Может уйти на вершине и никто не скажет, что он сдулся и ТД. А все будут помнить только выдающимся игроком
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В Баварию в следующем году
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