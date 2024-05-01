Кроос о будущем: «Еще не знаю. Надеюсь, «Реал» доберется до финала ЛЧ. Сейчас не идет речи о личных решениях»

Тони Кроос заявил, что еще не принял решение о будущем в «Реале».

Ранее сообщалось, что хавбек продлит контракт с мадридским клубом на один сезон.

«Еще не знаю. Сейчас мы находимся на решающем этапе сезона. Сейчас не идет речи о личных решениях.

Я рад, что мы все еще в игре в этой части сезона и, надеюсь, доберемся до финала .

Я многого жду от ближайших нескольких недель», – сказал полузащитник « » .