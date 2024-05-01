Кроос о будущем: «Еще не знаю. Надеюсь, «Реал» доберется до финала ЛЧ. Сейчас не идет речи о личных решениях»
Тони Кроос заявил, что еще не принял решение о будущем в «Реале».
Ранее сообщалось, что хавбек продлит контракт с мадридским клубом на один сезон.
«Еще не знаю. Сейчас мы находимся на решающем этапе сезона. Сейчас не идет речи о личных решениях.
Я рад, что мы все еще в игре в этой части сезона и, надеюсь, доберемся до финала Лиги чемпионов.
Я многого жду от ближайших нескольких недель», – сказал полузащитник «Реала» Тони Кроос.
Продлеваться нужно без сомнений.
Играл в 6 финалах ЛЧ с 2 разными командами. Выиграл 5 финалов.
Только выдающийся игрок?
ТОП-футболист.
Минимум год-два ещё можно быть основным в Реале.
Например как Ривалдо, только последний колесил после пика формы по миру