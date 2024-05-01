Нойер поддержал Кима после игры с «Реалом»: «Ошибки – часть футбола. Это не значит, что он будет плохо играть в следующих матчах»

Мануэль Нойер поддержал Ким Мин Чжэ после игры с «Реалом».

« » сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала чемпионов (2:2).

О первом голе

«К сожалению, пас прошел сквозь самое уязвимое место. Тони [Кроос] увидел забегание Вини и предпринял быструю попытку. Из-за того, что мяч катился по земле, мне было трудно выйти на перехват. Когда Тони поднимает мяч в воздух, он летит быстрее. Поэтому я должен был оставаться ближе к воротам».

О Киме

«Мы только что поговорили с ним. [Тухель] тоже довольно откровенно поговорил с ним в раздевалке. Не то чтобы он держал ситуацию в секрете. Мы совершаем ошибки, это часть футбола. Но это не значит, что он будет плохо играть в следующих матчах.

Сегодня он тоже временами играл очень хорошо. Он не принимал верных решений в ключевых ситуациях, но мы его поддержим», – сказал вратарь «Баварии».

Тухель раскритиковал Кима за голы «Реала»: «Он действовал слишком жадно и агрессивно. Эти ошибки наказываются, учитывая качества соперника»

Абсолютно великий Кроос и абсолютно ужасный Ким. Быстрые мысли о «Баварии» c «Реалом»