Нойер поддержал Кима после игры с «Реалом»: «Ошибки – часть футбола. Это не значит, что он будет плохо играть в следующих матчах»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Ким Мин Чжэ Винисиус Жуниор Футбол

Мануэль Нойер поддержал Ким Мин Чжэ после игры с «Реалом».

«Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). 

О первом голе Винисиуса

«К сожалению, пас прошел сквозь самое уязвимое место. Тони [Кроос] увидел забегание Вини и предпринял быструю попытку. Из-за того, что мяч катился по земле, мне было трудно выйти на перехват. Когда Тони поднимает мяч в воздух, он летит быстрее. Поэтому я должен был оставаться ближе к воротам».

О Киме

«Мы только что поговорили с ним. [Тухель] тоже довольно откровенно поговорил с ним в раздевалке. Не то чтобы он держал ситуацию в секрете. Мы совершаем ошибки, это часть футбола. Но это не значит, что он будет плохо играть в следующих матчах.

Сегодня он тоже временами играл очень хорошо. Он не принимал верных решений в ключевых ситуациях, но мы его поддержим», – сказал вратарь «Баварии».

Тухель раскритиковал Кима за голы «Реала»: «Он действовал слишком жадно и агрессивно. Эти ошибки наказываются, учитывая качества соперника»

Абсолютно великий Кроос и абсолютно ужасный Ким. Быстрые мысли о «Баварии» c «Реалом»

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10 комментариев
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Ответ rigobersong
Так Васкес и не защитник, а Кима пиарили в т.ч. и на спортсе, что это стена уровня Ван Дейка в прайме:))
Вот Риго, почему бы тебе всегда не писать корректно, адекватно и по делу? Можешь же ведь)
+6
-1
+5
Ответ Master Legend
Налетели на Кима, а по факту Васкес вчера привёз не хуже, просто лупанув ногой Мусиалу в ситуации, где это вообще не требовалось
Так Васкес и не защитник, а Кима пиарили в т.ч. и на спортсе, что это стена уровня Ван Дейка в прайме:))
+6
-5
+1
Ответ Master Legend
Налетели на Кима, а по факту Васкес вчера привёз не хуже, просто лупанув ногой Мусиалу в ситуации, где это вообще не требовалось
Васкес пфа
0
0
0
Ответ rigobersong
Так Васкес и не защитник, а Кима пиарили в т.ч. и на спортсе, что это стена уровня Ван Дейка в прайме:))
Васкес уже пару лет как играет исключительно защитника
+2
-2
0
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