Кроос о том, лучший ли Винисиус в мире: «Сегодня называют его, неделю назад – Беллингема. Значит, у «Реала» много очень хороших игроков»
Тони Кроос высказался об игре Винисиуса Жуниора.
Полузащитник «Реала» ответил на вопрос о том, является ли бразильский вингер мадридцев лучшим игроком мира. Во вчерашнем матче с «Баварией» (2:2) Винисиус сделал дубль.
«Не знаю. Это сложно, ситуация может меняться каждую неделю или две. Есть много очень хороших игроков, и он, безусловно, один из них.
Но у нас есть еще игроки, неделю назад все называли [лучшим игроком мира] Беллингема, а сегодня – Вини. Но что ж, это означает, что у нас много очень хороших игроков», – сказал Кроос.
Да и с Сити пропускал матчи.