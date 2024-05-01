Кроос о том, лучший ли Винисиус в мире: «Сегодня называют его, неделю назад – Беллингема. Значит, у «Реала» много очень хороших игроков»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Тони Кроос высказался об игре Винисиуса Жуниора.

Полузащитник «Реала» ответил на вопрос о том, является ли бразильский вингер мадридцев лучшим игроком мира. Во вчерашнем матче с «Баварией» (2:2) Винисиус сделал дубль.

«Не знаю. Это сложно, ситуация может меняться каждую неделю или две. Есть много очень хороших игроков, и он, безусловно, один из них.

Но у нас есть еще игроки, неделю назад все называли [лучшим игроком мира] Беллингема, а сегодня – Вини. Но что ж, это означает, что у нас много очень хороших игроков», – сказал Кроос.

Кажется, мы недооцениваем результативность Винисиуса

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17 комментариев
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След сезон еще и Мбаппе. Немыслимый состав
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С Кроосом в этом вопросе нельзя не согласиться !
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Думаю они с таким составом и тренером пойдут за треблом
С таким составом параллельно с Ла Лигой можно еще в одном национальном чемпе играть
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+5
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Откуда у него положительный рейтинг?
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В Реале лучшие игроки мира играют.
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В следующем сезоне Модрича не будет! Кроос уже в возрасте! Нет таких плеймекеров больше в Реале чтоб такие классные передачи раздавать! Можно Луиса Альберто 31 год выкупить у Лацио! На пару сезонов. Будут с Кросом меняться!)))
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Ответ Дмитрий Снегирёв
След сезон еще и Мбаппе. Немыслимый состав
Думаю они с таким составом и тренером пойдут за треблом
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Думаю они с таким составом и тренером пойдут за треблом
Ну надо еще усиливать оборонительную линию. Начо покидает команду, Алаба после крестов возможно и не вернется на прежний уровень. А входить в сезон с двумя ЦЗ - чревато. Плюс нужна подмена Карвахалю.
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Ответ PIT-BUL
Жалко вчера Джуд не смог сыграть... Да и с Сити пропускал матчи.
Да тока в классико проснулся, любит он возить голден боев
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Жалко вчера Джуд не смог сыграть...
Да и с Сити пропускал матчи.
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Но золотой мяч получит аргентинский пешеход из Лиги Бургеров.
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думаю после прихода мбаппе в реал кроос будет заикаться с ответом 🤩
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Russell Westbrook
Откуда у него положительный рейтинг?
Это недоразумение ноет под каждой новостью о Мадриде :)
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Ответ Russell Westbrook
Откуда у него положительный рейтинг?
Потому что он админ)
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Ответ Russell Westbrook
Откуда у него положительный рейтинг?
Не он, а она. Она спит с админом спортса, поэтому положительный рейтинг.
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