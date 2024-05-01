Кроос о том, лучший ли Винисиус в мире: «Сегодня называют его, неделю назад – Беллингема. Значит, у «Реала» много очень хороших игроков»

Тони Кроос высказался об игре Винисиуса Жуниора.

Полузащитник « » ответил на вопрос о том, является ли бразильский вингер мадридцев лучшим игроком мира. Во вчерашнем матче с «Баварией» (2:2) сделал дубль.

«Не знаю. Это сложно, ситуация может меняться каждую неделю или две. Есть много очень хороших игроков, и он, безусловно, один из них.

Но у нас есть еще игроки, неделю назад все называли [лучшим игроком мира] , а сегодня – Вини. Но что ж, это означает, что у нас много очень хороших игроков», – сказал .

Кажется, мы недооцениваем результативность Винисиуса