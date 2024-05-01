Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство. Мы амбициозная команда»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Бителло Футбол

Бителло считает, что «Динамо» способно побороться за титул в Мир РПЛ.

После 26 туров бело-голубые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.

«Разумеется, в Бразилии говорят и пишут много о «Зените», так как этот клуб доминирует последние несколько лет, помимо этого повышенной внимание вызвано большим количеством бразильцев. 

Но, оказавшись в России, я понял, что здесь есть и другие сильные команды, которые способны соревноваться с «Зеинтом». РПЛ – очень конкурентоспособный чемпионат. Говоря о «Динамо», могу сказать, что мы амбициозная команда и нам по силам тягаться и с «Зенитом», и с «Краснодаром» за чемпионство», – сказал хавбек «Динамо» в эфир телеканала «Россия 24».

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8 комментариев
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Шо опять. Сочам не влетите.
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началось, завыли старую песню.....в Сочи можно не ехать..
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