Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство. Мы амбициозная команда»
Бителло считает, что «Динамо» способно побороться за титул в Мир РПЛ.
После 26 туров бело-голубые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.
«Разумеется, в Бразилии говорят и пишут много о «Зените», так как этот клуб доминирует последние несколько лет, помимо этого повышенной внимание вызвано большим количеством бразильцев.
Но, оказавшись в России, я понял, что здесь есть и другие сильные команды, которые способны соревноваться с «Зеинтом». РПЛ – очень конкурентоспособный чемпионат. Говоря о «Динамо», могу сказать, что мы амбициозная команда и нам по силам тягаться и с «Зенитом», и с «Краснодаром» за чемпионство», – сказал хавбек «Динамо» в эфир телеканала «Россия 24».