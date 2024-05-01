Семин о гегемонии «Зенита»: «Надо бы в этом году прервать. «Краснодару» и «Динамо» не надо сдаваться ни в коем случае»

Теги Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Юрий Семин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 26 туров «Зенит» возглавляет таблицу, опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям, а «Динамо» – на 3 очка.

— Как считаете, сможет ли кто-то в ближайшее время прервать гегемонию «Зенита»?

— Да, надо бы в этом году прервать. Сейчас вот хорошая ситуация: многие команды, которые внизу таблицы, обыгрывают тех, кто вверху. Чемпионат, на мой взгляд, достаточно интересно проходит в плане турнирной таблицы.

«Динамо» вышло сейчас на очень хороший уровень, ну и, естественно, «Краснодар». Шансы есть, причем хорошие, не надо этим командам сдаваться ни в коем случае. Сюрпризы могут быть, — сказал экс-тренер «Локомотива».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Краснодару не нужно ничего прерывать - ему важен процесс, а не результат. Владелец Краснодара увольняет тренера, который лидировал практически весь период работы в сезоне, который проводил зимние сборы, и под которого делались трансферы. И вместо этого нанимает удобную плюшевую мурзилку, который не умеет тренировать, но зато который не сбросит звонок в два часа ночи, когда владельцу захочется поговорить о футболе. О каком спортивном результате при таком подходе можно говорить?
+3
-1
+2
Не надо
0
0
0
Шпалыч человек авторитетный, как он сказал, то значится так оно и будет!
0
0
0
В данный момент, это самый слабый Зенит за последние несколько лет, причём его слабое место, это сам Зенит, явно,что с мотивацией и психологией,большие проблемы. Если и сейчас никто этим не воспользуется,то тогда грошь цена этим командам.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий