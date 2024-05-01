Семин о гегемонии «Зенита»: «Надо бы в этом году прервать. «Краснодару» и «Динамо» не надо сдаваться ни в коем случае»

Юрий Семин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 26 туров « » возглавляет таблицу, опережая « » лишь по дополнительным показателям, а « » – на 3 очка.

— Как считаете, сможет ли кто-то в ближайшее время прервать гегемонию «Зенита»?

— Да, надо бы в этом году прервать. Сейчас вот хорошая ситуация: многие команды, которые внизу таблицы, обыгрывают тех, кто вверху. Чемпионат, на мой взгляд, достаточно интересно проходит в плане турнирной таблицы.

«Динамо» вышло сейчас на очень хороший уровень, ну и, естественно, «Краснодар». Шансы есть, причем хорошие, не надо этим командам сдаваться ни в коем случае. Сюрпризы могут быть, — сказал экс-тренер «Локомотива».