Семин о гегемонии «Зенита»: «Надо бы в этом году прервать. «Краснодару» и «Динамо» не надо сдаваться ни в коем случае»
Юрий Семин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 26 туров «Зенит» возглавляет таблицу, опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям, а «Динамо» – на 3 очка.
— Как считаете, сможет ли кто-то в ближайшее время прервать гегемонию «Зенита»?
— Да, надо бы в этом году прервать. Сейчас вот хорошая ситуация: многие команды, которые внизу таблицы, обыгрывают тех, кто вверху. Чемпионат, на мой взгляд, достаточно интересно проходит в плане турнирной таблицы.
«Динамо» вышло сейчас на очень хороший уровень, ну и, естественно, «Краснодар». Шансы есть, причем хорошие, не надо этим командам сдаваться ни в коем случае. Сюрпризы могут быть, — сказал экс-тренер «Локомотива».