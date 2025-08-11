40-летний Вальбуэна вернулся в «Олимпиакос»
Матье Вальбуэна вернулся в «Олимпиакос».
Греческий клуб объявил о подписании контракта с 40-летним полузащитником. Француз уже выступал за «Олимпиакос» с 2019 по 2023 год.
В России Вальбуэна играл за «Динамо» с 2014 по 2015 год.
Последним клубом футболиста была афинская «Каллитея».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32498 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Олимпиакоса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости