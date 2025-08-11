40-летний Вальбуэна вернулся в «Олимпиакос»

Матье Вальбуэна вернулся в «Олимпиакос».

Греческий клуб объявил о подписании контракта с 40-летним полузащитником. Француз уже выступал за «Олимпиакос » с 2019 по 2023 год.

В России Вальбуэна играл за «Динамо » с 2014 по 2015 год.

Последним клубом футболиста была афинская «Каллитея».