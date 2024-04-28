«Интер» проводит чемпионский парад. Клуб выиграл 20-й титул в Серии А и получил вторую звезду

Теги Интер Торино серия А Италия соцсети Футбол

«Интер» сегодня празднует чемпионский титул в Италии.

В воскресенье «Интер» в статусе чемпиона Италии в 34-м туре Серии А победил «Торино» (2:0) на своем поле.

После матча команда приняла участие в чемпионском параде. Автобус проехал по центру Милана.

Отмечается, что транспорт, который следует в сторону Миланского собора, где пройдут основные мероприятия, сильно отстает от графика из-за большого скопления людей.

 Фото: twitter.com/Inter

17 комментариев
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Какое же счастье, рагацци!
Дорогих интеристов поздравляю, мы дождались!⭐️⭐️
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Красота 🤩🤩🤩
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хотел бы я там оказаться...
⭐⭐🔥
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Ответ Джонатан Блантраун
я из Дагестана и меня точно упрекнут за татуировку, но в честь второй звёзды я просто обязан набить) правда больше на пляж будет нельзя(
Кто упрекнёт?
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Ответ prus_3
А что не на родном итальянском?!
А у меня родной русский!
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Ответ grande Inter
хотел бы я там оказаться... ⭐⭐🔥
я как раз подумал, что не хотелось бы оказвться на месте этих стюардов
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ЧП в Милане.
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Эх, мог бы быть там. Но обстоятельства по другому сложился. Все равно Форца Интер. С чемпионством всех болельщиков
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Из 20 скудетто 5 кабинетных. Так что не позорьтесь, вешать вторую звезду рано.
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Я вообще далеко не болельщик Интера , даже где то больше противник , ну этому чемпионству из-за симпатий к Инзаги , я очень рад , Браво Мистер !!!
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