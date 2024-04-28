«Интер» проводит чемпионский парад. Клуб выиграл 20-й титул в Серии А и получил вторую звезду

«Интер» сегодня празднует чемпионский титул в Италии.

В воскресенье « » в статусе чемпиона Италии в 34-м туре Серии А победил « » (2:0) на своем поле.

После матча команда приняла участие в чемпионском параде. Автобус проехал по центру Милана.

Отмечается, что транспорт, который следует в сторону Миланского собора, где пройдут основные мероприятия, сильно отстает от графика из-за большого скопления людей.

Фото: twitter.com/Inter