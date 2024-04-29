Хавбека «Герты» Баркока избили в берлинском ночном клубе. Игрок сборной Марокко получил несколько переломов и был прооперирован

Полузащитник «Герты» стал жертвой нападения в берлинском ночном клубе.

Как сообщает Bild, Аймена Баркока атаковали несколько человек, личность которых полицией пока не установлена. Его несколько ударили по лицу. Футболист сборной Марокко получил несколько переломов, в том числе носа и скулы.

Инцидент произошел в воскресенье в клубе «Кирпичи» в зоне у входа примерно в 4:30 ночи. После нападения игрок был доставлен в больницу, где и находится до сих пор. Ему сделали операцию.

«Герта» подтвердила информацию о происшествии.

Арендованный у «Майнца» хавбек пропустит остаток сезона. Таким образом, он не сможет провести 12 матчей в стартовом составе – таково было условие его выкупа примерно за 600 тысяч евро.