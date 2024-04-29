Хавбека «Герты» Баркока избили в берлинском ночном клубе. Игрок сборной Марокко получил несколько переломов и был прооперирован

Теги Герта Майнц бундеслига Германия светская хроника происшествия Сборная Марокко по футболу Д2 Германия Аймен Баркок Футбол

Полузащитник «Герты» стал жертвой нападения в берлинском ночном клубе.

Как сообщает Bild, Аймена Баркока атаковали несколько человек, личность которых полицией пока не установлена. Его несколько ударили по лицу. Футболист сборной Марокко получил несколько переломов, в том числе носа и скулы.

Инцидент произошел в воскресенье в клубе «Кирпичи» в зоне у входа примерно в 4:30 ночи. После нападения игрок был доставлен в больницу, где и находится до сих пор. Ему сделали операцию.

«Герта» подтвердила информацию о происшествии.

Арендованный у «Майнца» хавбек пропустит остаток сезона. Таким образом, он не сможет провести 12 матчей в стартовом составе – таково было условие его выкупа примерно за 600 тысяч евро.

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8 комментариев
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Депутаты напали, не иначе!
Был бы стул - отбился бы.
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Главное чтобы не выяснилось, что Герта решила заплатить за это, а не за игрока)))
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Не удивлюсь, если с земляками повстречался. Слово за слово, попросили позвонить, потом занять денег по братски
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Ужас....
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Сказали же как человеку: купи кирпич!
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Где то называется-Дрова,а где то -Кирпичи
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