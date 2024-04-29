Защитник «Локо» Митай сравнил Албанию и Россию: «Мафия не в счет. У стран похожая кухня и ночная жизнь. В Москве мне все нравится, кроме пробок»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Марио Митай Футбол

Марио Митай сравнил жизнь в России и Албании.

– В Москве мне практически все нравится. Единственное, что не нравится, – пробки.

– А если сравнивать Албанию и Россию. Что общего есть?

– Мафия не в счет. Это шутка.

А если серьезно – что-то похоже, что-то нет. Если говорить о сходствах, то у стран похожая кухня. И, возможно, ночная жизнь, – сказал албанский защитник «Локомотива».

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7 комментариев
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похожего по минимуму, Албания - это аграрно-горная страна с преимущественно деревенским населением, склонным к преступности и терроризму, сравнить можно разве что с кое-какой республикой на юге России.
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Ничего нет похожего
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Ответ Ираклий Керимов
Люди есть люди Зачем оскорблять
это факт а ееос оскорбление, абанцы это очень близкая народность к цыганам. Плюс в Албании очень высокий коэффициент преступности и наркомании. не знаю как и где у меня в городе целый район цыган. их либо табор либо Албания и называют.
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