Защитник «Локо» Митай сравнил Албанию и Россию: «Мафия не в счет. У стран похожая кухня и ночная жизнь. В Москве мне все нравится, кроме пробок»

Марио Митай сравнил жизнь в России и Албании.

– В Москве мне практически все нравится. Единственное, что не нравится, – пробки.

– А если сравнивать Албанию и Россию. Что общего есть?

– Мафия не в счет. Это шутка.

А если серьезно – что-то похоже, что-то нет. Если говорить о сходствах, то у стран похожая кухня. И, возможно, ночная жизнь, – сказал албанский защитник « ».