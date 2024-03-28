«Юве» не ведет переговоры по Митаю. У туринцев другие приоритеты в отношении легионеров («СЭ»)

«Ювентус» не заинтересован в подписании Марио Митая.

Как сообщает « », информация о переговорах туринского клуба с « » по поводу трансфера 20-летнего игрока не соответствует действительности.

Албанец будет считаться легионером в Серии А, у селекционеров «Юве» другие приоритеты в отношении таких игроков. В частности, «бьянконери» проявляют предметный интерес к хавбеку Георгию Судакову из « ».

Отмечается, что « » действительно ведет поиски левого защитника, но предпочтение отдает итальянцам и представителям тех стран, чьи граждане не считаются в Италии легионерами.

Интересы Митая представляют местные агенты, которые «пытаются всеми способами подогреть интерес к своему клиенту на рынке Серии А».