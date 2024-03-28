«Юве» не ведет переговоры по Митаю. У туринцев другие приоритеты в отношении легионеров («СЭ»)
«Ювентус» не заинтересован в подписании Марио Митая.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», информация о переговорах туринского клуба с «Локомотивом» по поводу трансфера 20-летнего игрока не соответствует действительности.
Албанец будет считаться легионером в Серии А, у селекционеров «Юве» другие приоритеты в отношении таких игроков. В частности, «бьянконери» проявляют предметный интерес к хавбеку Георгию Судакову из «Шахтера».
Отмечается, что «Ювентус» действительно ведет поиски левого защитника, но предпочтение отдает итальянцам и представителям тех стран, чьи граждане не считаются в Италии легионерами.
Интересы Митая представляют местные агенты, которые «пытаются всеми способами подогреть интерес к своему клиенту на рынке Серии А».