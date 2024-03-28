«Юве» не ведет переговоры по Митаю. У туринцев другие приоритеты в отношении легионеров («СЭ»)

Теги Локомотив Чемпионат Украины по футболу Шахтер Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Спорт-Экспресс Георгий Судаков Марио Митай Футбол

«Ювентус» не заинтересован в подписании Марио Митая.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», информация о переговорах туринского клуба с «Локомотивом» по поводу трансфера 20-летнего игрока не соответствует действительности. 

Албанец будет считаться легионером в Серии А, у селекционеров «Юве» другие приоритеты в отношении таких игроков. В частности, «бьянконери» проявляют предметный интерес к хавбеку Георгию Судакову из «Шахтера».

Отмечается, что «Ювентус» действительно ведет поиски левого защитника, но предпочтение отдает итальянцам и представителям тех стран, чьи граждане не считаются в Италии легионерами. 

Интересы Митая представляют местные агенты, которые «пытаются всеми способами подогреть интерес к своему клиенту на рынке Серии А».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Легионер? У него же, судя по ТМ, есть ещё греческий паспорт.
0
0
0
Байки Митая
0
0
0
Ответ Dmitry Orlov
Легионер? У него же, судя по ТМ, есть ещё греческий паспорт.
Он там родился, а гражданство не факт,что имеет. Родители албанцы, по факту рождения в Греции гражданство автоматически не дают.ТМ бывает недостоверную инфу дает.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий