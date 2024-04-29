Аль-Хелайфи о титуле «ПСЖ»: «Победа в Лиге 1 в 12-й раз – особенная для всех, кто связан с клубом. Команда была сплоченным коллективом с начала сезона»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» поздравил команду с 12-м чемпионским титулом в Лиге 1.

Парижский клуб в 12-й раз стал чемпионом Франции, это рекорд Лиги 1.

Ранее парижский клуб завоевывал титул в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах.

Это рекорд среди всех французских клубов, «Сент-Этьен» и «Марсель» брали 10 и 9 чемпионских титулов соответственно.

«Победа в чемпионате – это фантастика, но победа в Лиге 1 в двенадцатый раз – еще более особенная для всех, кто связан с «ПСЖ». Поздравляю всех игроков, нашего тренера Луиса Энрике и его штаб, Луиша Кампуша (советник по спортивным вопросам – Sports) и его отдел, а также всех в клубе.

С самого начала сезона команда была сплоченным коллективом. Я не могу забыть и о болельщиках, которые были с нами, независимо от результата. Мы будем наслаждаться этим моментом как семья. И продолжим упорно работать, матч за матчем, вплоть до последнего момента сезона», – заявил президент «ПСЖ».

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