Рой Кин: «Ман Сити» выиграет все оставшиеся матчи, титул – его. Даже когда «горожане» не в лучшей форме, они знают, как побеждать»

Теги Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Ноттингем Форест Футбол

Рой Кин считает, что уже ничто не помешает «Манчестер Сити» выиграть чемпионат.

– «Ноттингем Форест» был самым серьезным препятствием?

– Думаю, да. Учитывая игру против «Брайтона» в четверг и победу «Арсенала» перед игрой «Сити», «горожане» оказались под давлением, а «Ноттингем Форест» яростно борется за выживание.

После этой победы на «Сити Граунд», думаю, титул теперь достанется «Ман Сити».

На этом этапе сезона главное – добиваться нужных результатов. Пеп, учитывая те стандарты, которые он задает, наверняка будет обеспокоен упущенными в первом тайме возможностями, но во втором тайме команда намного лучше контролировала игру.

С «Сити» все как обычно, даже когда он не в лучшей форме. Команда знает, как выигрывать матчи, у нее есть хорошие варианты на скамейке, а за последние годы сформировалась хорошая привычка побеждать.

В начале игры я беспокоился, что «Сити» может оступиться, но теперь, считаю, он выиграет все оставшиеся матчи, – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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17 комментариев
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100 % прав !
Как бы не сожалело большинство публики у нас на Спортсе да и я в том числе )
+14
-3
+11
Одна надежда, а вдруг Тотенхем все таки отберет у них очки.
+6
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+6
Ответ #SharkTeam
Вообще не понял ожиданий хейтеров от матча с лесниками. Ну мотивированы, ну бьются. Но это подвал таблицы, номинально самый слабый соперник из оставшихся. Ждал разгрома
Единственный шанс Арсенала это Тоттенхэм и желательно чтобы Петухи не теряли шансы на ЛЧ и тогда они могут отобрать очки у Сити.
А Арсенал вряд-ли потеряет очки.
+5
0
+5
Ответ #SharkTeam
Вообще не понял ожиданий хейтеров от матча с лесниками. Ну мотивированы, ну бьются. Но это подвал таблицы, номинально самый слабый соперник из оставшихся. Ждал разгрома
Но этот подвал таблицы играл явно острее Сити и заслуживал по крайней мере ничьи. А вообще, Сити выглядел уставшим, а им ещё 2 мидуика играть. Шансы на очковые потери явно не нулевые)
+4
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+4
Ответ OldRedWhite
100 % прав ! Как бы не сожалело большинство публики у нас на Спортсе да и я в том числе )
Это вовсе не значит, что Арсеналу не надо бороться. Это не вам лично реплика, очень часто тут в топах комментарии, что всё решено, Арсенал всё упустил и все в таком духе. Одной осечки достаточно, любой, самой нелепой возможно. Арсеналу свою работу нужно продолжать делать и они делают, а оглядываться на Сити в общем-то и не стоит. Очень странно такое читать, словно люди в своей жизни никогда ни за что не боролись, а сразу опускали руки :) плюс к этому совершенно идиотический стеб над канонирами насчёт того, что опять всё упустили. Если правильно помню, Сити в последних 19 что ли матчах 15 или 17 побед одержал, лень проверять. Суть в том, что Арсеналу надо было 18-19 побед одержать в 19 последних матчах? Люди совсем как будто оглупели и забывают, что команда ведёт борьбу с одной из самых доминирующих команд в АПЛ в истории, если не самой )
+3
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+3
Ответ dennis1988
А теперь проанализируем игры Сити __________________________________________ Как сыграл Сити с сильными клубами АПЛ в этом сезоне? Ливерпуль - ничья дома, ничья в гостях Арсенал - ничья дома, поражение в гостях Тоттенхэм - ничья дома, в гостях играть Астон Вилла - поражение в гостях, победа дома Челси - ничья дома, ничья в гостях ___________________________ Сити точно чемпион?) Даже Ноттингем доставил им неприятности, хотя на острие нападения было лишь подобие нападающего в лице Вуда
Сити хоть и не выигрывал у топов, но так же из всех топов проиграл только один раз, минимально, Арсеналу. И лучше играл с аутсайдерами и середняками. Сити в последний раз проиграл в прошлом году. Тоже минимально. Сити не опозорилися в Еврокубках, ни разу не проиграв за весь розыгрыш. Почему не заслуженный чемпион?
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Сити выиграют АПЛ в рекордный 4 раз подряд ☝️
+2
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Рой Кент выдал базу
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Совсем недавно Рой Кин назвал Холанда игроком чемпионшипа) Это к слову об адекватности его высказываний)
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Ответ Олег25
Одна надежда, а вдруг Тотенхем все таки отберет у них очки.
Вест Хэм)
+1
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+1
Ответ dennis1988
А теперь проанализируем игры Сити __________________________________________ Как сыграл Сити с сильными клубами АПЛ в этом сезоне? Ливерпуль - ничья дома, ничья в гостях Арсенал - ничья дома, поражение в гостях Тоттенхэм - ничья дома, в гостях играть Астон Вилла - поражение в гостях, победа дома Челси - ничья дома, ничья в гостях ___________________________ Сити точно чемпион?) Даже Ноттингем доставил им неприятности, хотя на острие нападения было лишь подобие нападающего в лице Вуда
Кому проиграл Сити можно пересчитать по пальцам одной руки. Кому проиграл Ливерпуль уже всех не упомнишь
+2
-2
0
Ответ dennis1988
А теперь проанализируем игры Сити __________________________________________ Как сыграл Сити с сильными клубами АПЛ в этом сезоне? Ливерпуль - ничья дома, ничья в гостях Арсенал - ничья дома, поражение в гостях Тоттенхэм - ничья дома, в гостях играть Астон Вилла - поражение в гостях, победа дома Челси - ничья дома, ничья в гостях ___________________________ Сити точно чемпион?) Даже Ноттингем доставил им неприятности, хотя на острие нападения было лишь подобие нападающего в лице Вуда
Чемпионство берут в матчах с Ноттингемом как раз, а не против топов. Сити заслуживает взять титул и возьмёт его если не на игре, то на опыте.
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Ответ Акер
Чемпионство берут в матчах с Ноттингемом как раз, а не против топов. Сити заслуживает взять титул и возьмёт его если не на игре, то на опыте.
Насмешили)
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Ответ #SharkTeam
Кому проиграл Сити можно пересчитать по пальцам одной руки. Кому проиграл Ливерпуль уже всех не упомнишь
А причем тут это? У Ливерпуля тоже немного поражений - 4. У Сити 3. И это при том, что поражение от Тоттенхэма - было результатом позорного судейства. Так бы было бы 3 поражения как у Сити. И тоже из топов только Арсеналу проиграли бы.
А так из топов Ливерпуль только Арсеналу и Тоттенхэму проиграл. Сити Вилле и Арсеналу.
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