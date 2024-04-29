Рой Кин: «Ман Сити» выиграет все оставшиеся матчи, титул – его. Даже когда «горожане» не в лучшей форме, они знают, как побеждать»

Рой Кин считает, что уже ничто не помешает «Манчестер Сити» выиграть чемпионат.

– « » был самым серьезным препятствием?

– Думаю, да. Учитывая игру против «Брайтона» в четверг и победу «Арсенала» перед игрой «Сити», «горожане» оказались под давлением, а «Ноттингем Форест» яростно борется за выживание.

После этой победы на «Сити Граунд», думаю, титул теперь достанется « ».

На этом этапе сезона главное – добиваться нужных результатов. Пеп, учитывая те стандарты, которые он задает, наверняка будет обеспокоен упущенными в первом тайме возможностями, но во втором тайме команда намного лучше контролировала игру.

С «Сити» все как обычно, даже когда он не в лучшей форме. Команда знает, как выигрывать матчи, у нее есть хорошие варианты на скамейке, а за последние годы сформировалась хорошая привычка побеждать.

В начале игры я беспокоился, что «Сити» может оступиться, но теперь, считаю, он выиграет все оставшиеся матчи, – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».