Кин о Бруну: «Он талантлив, но делает ли он лучше партнеров? Ответ отрицательный, 100%. В больших матчах важны личности, он ничего не выиграл за карьеру»
Рой Кин считает, что Бруну Фернандешу не хватает лидерских качеств.
«Я считаю, что он талантливый парень. Но помогает ли он остальным и делает ли партнеров лучше? Ответ на 100 процентов отрицательный. Он вытаскивает их, это прекрасно, но нужно еще и вести их за собой.
Хотели бы вы оказаться в нынешней раздевалке «Юнайтед» вместе с этими ребятами? Не уверен насчет него, я думаю, что у него все в порядке, когда мы побеждаем, но мы не будет выигрывать все время.
Как насчет того, чтобы остановить этот порыв и показать себя на поле? Это то, чего я хочу. Мы говорим о талантливых игроках, но иногда в больших играх важны личности.
Послушайте, он ничего не выиграл за свою карьеру. Ничего. Взгляните на его послужной список. Если это один из лучших игроков, то это большая ответственность», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».
Райт о Бруну: «Он победитель. Есть недостатки вроде размахивания руками, но именно он спасает «МЮ» в матчах и имеет право злиться на партнеров»