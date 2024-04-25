Кин о Бруну: «Он талантлив, но делает ли он лучше партнеров? Ответ отрицательный, 100%. В больших матчах важны личности, он ничего не выиграл за карьеру»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Рой Кин считает, что Бруну Фернандешу не хватает лидерских качеств.

«Я считаю, что он талантливый парень. Но помогает ли он остальным и делает ли партнеров лучше? Ответ на 100 процентов отрицательный. Он вытаскивает их, это прекрасно, но нужно еще и вести их за собой.

Хотели бы вы оказаться в нынешней раздевалке «Юнайтед» вместе с этими ребятами? Не уверен насчет него, я думаю, что у него все в порядке, когда мы побеждаем, но мы не будет выигрывать все время.

Как насчет того, чтобы остановить этот порыв и показать себя на поле? Это то, чего я хочу.  Мы говорим о талантливых игроках, но иногда в больших играх важны личности.

Послушайте, он ничего не выиграл за свою карьеру. Ничего. Взгляните на его послужной список. Если это один из лучших игроков, то это большая ответственность», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».

Райт о Бруну: «Он победитель. Есть недостатки вроде размахивания руками, но именно он спасает «МЮ» в матчах и имеет право злиться на партнеров»

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3 комментария
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Да глупости это, не знают к чему придраться. Бруну - не идеальный игрок, но высочайшего класса и стабилен.
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Что-то старина Рой совсем гусей погнал, Бруно единственный к кому нет претензий в этом сезоне
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Иногда лидеры на поле необязательно должны быть лидерами раздевалки, первый сезон Бруну был шикарный, не понимаю почему его нагружают лишними вещами как капитанская повязка, которая явно ему не подходит
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