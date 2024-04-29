Гончаренко о ничьей с «Рубином»: «Это хоть какое‑то движение вперед»

Теги Рубин премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Сильвие Бегич Футбол

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги игры с «Рубином».

Матч 26-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1. 

– В ситуации «Урала» ничья с «Рубином» – негативный результат?

– Посмотрим, как пройдет весь тур. Но в любом случае это хоть какое‑то движение вперед.

– Можно назвать гол «Урала» тренерской победой? Потому что удалось забить, когда «Урал» добавил в росте после замен.

– В любом случае на поле исполняют ребята, мы знаем, что Бегич умеет подключаться. Мы искали ситуации, доставили мяч в штрафную, оказали давление, – сказал Гончаренко.

«Урал» опустился в зону вылета РПЛ. У команды Гончаренко 25 очков после 26 туров

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5 комментариев
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Движение вперед после которого Урал опустился в зону вылета 🤦🏻‍♂️
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позоримся Витя как можем, пора наверное очищение пройти, Динамо в своё время очистилось, теперь на золото претендует...
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Ответ </c/>
позоримся Витя как можем, пора наверное очищение пройти, Динамо в своё время очистилось, теперь на золото претендует...
Хоть заберет с собой весь белорусский балласт 👍🏼
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