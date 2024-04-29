Гончаренко о ничьей с «Рубином»: «Это хоть какое‑то движение вперед»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги игры с «Рубином».
Матч 26-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1.
– В ситуации «Урала» ничья с «Рубином» – негативный результат?
– Посмотрим, как пройдет весь тур. Но в любом случае это хоть какое‑то движение вперед.
– Можно назвать гол «Урала» тренерской победой? Потому что удалось забить, когда «Урал» добавил в росте после замен.
– В любом случае на поле исполняют ребята, мы знаем, что Бегич умеет подключаться. Мы искали ситуации, доставили мяч в штрафную, оказали давление, – сказал Гончаренко.
«Урал» опустился в зону вылета РПЛ. У команды Гончаренко 25 очков после 26 туров