«Урал» опустился в зону вылета РПЛ. У команды Гончаренко 25 очков после 26 туров

«Урал» опустился в зону вылета Мир РПЛ.

Команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с « » в 26-м туре чемпионата России – 1:1.

По итогам тура клуб из Екатеринбурга опустился с 14-го на 15-е место в турнирной таблице, пропустив вперед «Балтику», которая вчера оыбграла ЦСКА (3:1) и набрала 26 очков.

На счету « » 25 очков после 26 матчей. Последним в идет «Сочи» с 19 баллами после 25 игр. Места в зоне стыков занимают «Факел» и «Оренбург» – у них по 26 баллов после 25 игр.