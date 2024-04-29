«Урал» опустился в зону вылета РПЛ. У команды Гончаренко 25 очков после 26 туров

Теги Рубин премьер-лига Россия Балтика Урал Факел Виктор Гончаренко Оренбург Сочи Футбол

«Урал» опустился в зону вылета Мир РПЛ.

Команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с «Рубином» в 26-м туре чемпионата России – 1:1.

По итогам тура клуб из Екатеринбурга опустился с 14-го на 15-е место в турнирной таблице, пропустив вперед «Балтику», которая вчера оыбграла ЦСКА (3:1) и набрала 26 очков.

На счету «Урала» 25 очков после 26 матчей. Последним в РПЛ идет «Сочи» с 19 баллами после 25 игр. Места в зоне стыков занимают «Факел» и «Оренбург» – у них по 26 баллов после 25 игр.

19 комментариев
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Ответ Slavnov
Идеальный вариант, оренбург и сочи в фнл
Идеально-если вылетит Ахмат
+14
-1
+13
Ответ Slavnov
Идеальный вариант, оренбург и сочи в фнл
Чая не хватает
+12
-1
+11
реально надо расширять уже, каждую команду вылетевшую жалко, кроме Ахмата, ну они судя по последним матчам вроде сохранились
+10
-4
+6
Что то грустно за Витю. Думал что будет хорошая карьера, когда возглавил ЦСКА, а в итоге совсем печаль
+6
-1
+5
Идеальный вариант, оренбург и сочи в фнл
+9
-8
+1
А начинали сезон так бодро
+1
0
+1
Ответ Slavnov
Идеальный вариант, оренбург и сочи в фнл
Оренбург лишний
+2
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+1
Не хочу вылет Урала. Но лучше они, чем любимая мною Балтика. Надеюсь, удастся, найти третий вариант))
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Еще со времен в ЦСКА утверждаю, что белорус переоцененный бездарь, еще и со скверным характером, надеюсь после Урала поедет тренировать на родину, там ему и место
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Если Урал вылетит, то хоть не придется больше слушать их местного комментатора, который раздражает
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Был лучший старт в истории у них: 10 очков в первых 4-ых матчах, а потом 15 очков в 21-ом мачте - это прям позор.
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Ответ Slavnov
Идеальный вариант, оренбург и сочи в фнл
такой идеальный расклад возможен, если сегодня Валера штаны не спустит по указке...
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стабильны, два раза за сезон как и некоторые другие позорники из штанов выпрыгивают против Спартака, а дальше можно не играть...
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У Урала следующие три тура в соперниках прямые конкуренты: Балтика, Факел, Оренбург. Вся борьба ещё впереди.
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Пока Г.Иванов не выполнит свою угрозу, данную после Ростов - Урал, Мажич будет инструктировать судей по "убийству" Урала. Через игру - результативные ошибки. То пенальти поставят, которого не было, в ворота Урала. То гораздо более явный в пользу Урала - не ставят.
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Стыд и позор Уралу. За сохранение прописки в РПЛ так не играют. Гончаренко просто хоронит свою команду.
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Для «Урала» особо ничего и не изменилось, нужно обыгрывать дома и «Балтику», и «Оренбург» 🐝
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