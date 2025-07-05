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«Ахмат» подписал опорника сборной Анголы Келиану

Мануэл Келиану перешел в «Ахмат».

Грозненский клуб объявил о трансфере опорного полузащитника сборной Анголы, выступавшего за «Эштрелу».

Контракт с 22-летним игроком рассчитан на 4 года. Его статистику можно изучить здесь.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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