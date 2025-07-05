«Ахмат» подписал опорника сборной Анголы Келиану
Мануэл Келиану перешел в «Ахмат».
Грозненский клуб объявил о трансфере опорного полузащитника сборной Анголы, выступавшего за «Эштрелу».
Контракт с 22-летним игроком рассчитан на 4 года. Его статистику можно изучить здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?28310 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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