«Ахмат» подписал опорника сборной Анголы Келиану

Мануэл Келиану перешел в «Ахмат».

Грозненский клуб объявил о трансфере опорного полузащитника сборной Анголы, выступавшего за «Эштрелу ».

Контракт с 22-летним игроком рассчитан на 4 года. Его статистику можно изучить здесь .