Галактионов о Дзюбе: «Нас устраивает Глушенков как «ложная девятка». Артем - амбициозный, хочет играть, но у нас скоростная и мобильная команда в атаке»
Михаил Галактионов объяснил, почему не выпустил Артема Дзюбу против «Пари НН».
«Локомотив» в гостях вырвал победу у «Пари НН» (3:2) в 21-м туре Мир РПЛ, забив на 92-й и 96-й минутах.
Судья матча Сергей Цыганок назначил два пенальти в ворота железнодорожников, которые реализовал Николай Калинский.
– Я чувствую огромную радость и гордость за наших ребят. Потому что перевернуть такой матч и выиграть его после 0:2 – это бесценно. Мы их поблагодарили сейчас, они красавцы.
Это в очередной раз показывает, что у нашей команды есть характер, воля и желание. Да, может быть, чего‑то не хватает, но главное, что когда мы взвинтили темп в концовке, показали, что у нашей команды характер бойцов.
– Как оцениваете судейство?
– Я уже один раз прокомментировал работу арбитров, понес за это заслуженное наказание. Поэтому я оцениваю характер только своей команды.
– Почему Артем Дзюба не разминался?
– Он был готов к игре. Нас устраивало, как наши ребята взаимодействовали в последних матчах. В том числе использование Макса Глушенкова на позиции «ложной девятки».
Понятно, что ему (Дзюбе) неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки.
Может быть, и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в прошедшем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали.
Мы Артема видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо»
Страшно подумать сколько бы он их отдал, если бы еще у Локо был забивной форвард
Ясен пень, что у него уже скорее сумерки, чем закат карьеры. Но в определённых компонентах игры он всё ещё хорош.