Галактионов о Дзюбе: «Нас устраивает Глушенков как «ложная девятка». Артем - амбициозный, хочет играть, но у нас скоростная и мобильная команда в атаке»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Пари НН Михаил Галактионов Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Михаил Галактионов объяснил, почему не выпустил Артема Дзюбу против «Пари НН».

«Локомотив» в гостях вырвал победу у «Пари НН» (3:2) в 21-м туре Мир РПЛ, забив на 92-й и 96-й минутах.

Судья матча Сергей Цыганок назначил два пенальти в ворота железнодорожников, которые реализовал Николай Калинский.

– Я чувствую огромную радость и гордость за наших ребят. Потому что перевернуть такой матч и выиграть его после 0:2 – это бесценно. Мы их поблагодарили сейчас, они красавцы.

Это в очередной раз показывает, что у нашей команды есть характер, воля и желание. Да, может быть, чего‑то не хватает, но главное, что когда мы взвинтили темп в концовке, показали, что у нашей команды характер бойцов.

Как оцениваете судейство?

– Я уже один раз прокомментировал работу арбитров, понес за это заслуженное наказание. Поэтому я оцениваю характер только своей команды.

Почему Артем Дзюба не разминался?

– Он был готов к игре. Нас устраивало, как наши ребята взаимодействовали в последних матчах. В том числе использование Макса Глушенкова на позиции «ложной девятки».

Понятно, что ему (Дзюбе) неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки.

Может быть, и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в прошедшем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали.

Мы Артема видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо»

10 комментариев
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У Глушенкова 12 ассистов в РПЛ, и еще 3 или 4 в кубке
Страшно подумать сколько бы он их отдал, если бы еще у Локо был забивной форвард
+27
-1
+26
Глушенков ложная девятка, Дзюба ложный футболист. Выбор очевиден
+22
-8
+14
Ответ Roman
У Глушенкова 12 ассистов в РПЛ, и еще 3 или 4 в кубке Страшно подумать сколько бы он их отдал, если бы еще у Локо был забивной форвард
Уже 14 и ещё 3 в кубке. Космические цифры
+7
0
+7
Ответ Чётко_как_чечётка
Классное мнение о лучшем бомбардире в истории РПЛ...
Речь о настоящем времени
+8
-2
+6
Ответ Green grass
Глушенков ложная девятка, Дзюба ложный футболист. Выбор очевиден
Классное мнение о лучшем бомбардире в истории РПЛ...
+9
-4
+5
Галактионов о Дзюбе: «Нас устраивает Дзюба как «ложный нападающий».
+5
-1
+4
Ответ Green grass
Речь о настоящем времени
В прошлом матче он очень классно скинул мяч под удар находясь в штрафной под давлением, игрок Локо мог расстреливать ворота с линии штрафной, но пробил плохо. Вся соль в том, на сколько "мягко" он это сделал, одновременно освободив небольшое пространство перед мячом.
Ясен пень, что у него уже скорее сумерки, чем закат карьеры. Но в определённых компонентах игры он всё ещё хорош.
+1
0
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Ответ Ебздрогыч
Галактионов о Дзюбе: «Нас устраивает Дзюба как «ложный нападающий».
🤣🤙🔥👍
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