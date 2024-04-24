Михаил Галактионов объяснил, почему не выпустил Артема Дзюбу против «Пари НН».

« » в гостях вырвал победу у « » (3:2) в 21-м туре Мир , забив на 92-й и 96-й минутах.

Судья матча Сергей Цыганок назначил два пенальти в ворота железнодорожников, которые реализовал Николай Калинский.

– Я чувствую огромную радость и гордость за наших ребят. Потому что перевернуть такой матч и выиграть его после 0:2 – это бесценно. Мы их поблагодарили сейчас, они красавцы.

Это в очередной раз показывает, что у нашей команды есть характер, воля и желание. Да, может быть, чего‑то не хватает, но главное, что когда мы взвинтили темп в концовке, показали, что у нашей команды характер бойцов.

– Как оцениваете судейство?

– Я уже один раз прокомментировал работу арбитров, понес за это заслуженное наказание. Поэтому я оцениваю характер только своей команды.

– Почему Артем Дзюба не разминался?

– Он был готов к игре. Нас устраивало, как наши ребята взаимодействовали в последних матчах. В том числе использование на позиции «ложной девятки».

Понятно, что ему (Дзюбе) неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки.

Может быть, и стоило под конец игры использовать фактурного нападающего, но мы видели, что в прошедшем матче это не принесло дивидендов. Поэтому минимальный риск убрали.

Мы Артема видим, он игрок нашей команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды, – сказал главный тренер « » .

«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо»