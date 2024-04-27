Личка о Тюкавине: «Если из Европы будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу. Есть хороший пример с Захаряном, который ушел в «Сосьедад» и играет в ЛЧ»

Марцел Личка считает, что «Динамо» не стоит удерживать Константина Тюкавина.

Нападающий «Динамо» отличился в матче 21-го тура Мир против «Оренбурга» (2:1) и вышел на первое место в лиге по системе «гол+пас» (12+8) за сезон.

– Как вы можете объяснить, что Костя так прибавил?

– Игрок всегда хочет развиваться. Костя еще молодой футболист, но уже имеет серьезный опыт выступления в Премьер‑лиге. В «Динамо» у него есть возможности расти рядом с хорошими игроками. Сейчас Костя – один из важных футболистов состава, он доказывает это на поле. Уверен, что он хочет быть еще сильнее.

– Ранее глава совдира « » Дмитрий Гафин заявил « », что Тюкавин входит в сферу интересов ряда европейских клубов. Что вы пожелаете Косте: уехать в Европу или стать чемпионом с «Динамо»?

– Я бы сам себе пожелал чемпионство с «Динамо» (смеется). У нас есть хороший пример с , который ушел в « » и играет в Лиге чемпионов.

Если у и у «Динамо» летом будет хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него будет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.