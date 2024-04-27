Личка о Тюкавине: «Если из Европы будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу. Есть хороший пример с Захаряном, который ушел в «Сосьедад» и играет в ЛЧ»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Марцел Личка считает, что «Динамо» не стоит удерживать Константина Тюкавина.

Нападающий «Динамо» отличился в матче 21-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (2:1) и вышел на первое место в лиге по системе «гол+пас» (12+8) за сезон.

Как вы можете объяснить, что Костя так прибавил?

– Игрок всегда хочет развиваться. Костя еще молодой футболист, но уже имеет серьезный опыт выступления в Премьер‑лиге. В «Динамо» у него есть возможности расти рядом с хорошими игроками. Сейчас Костя – один из важных футболистов состава, он доказывает это на поле. Уверен, что он хочет быть еще сильнее.

Ранее глава совдира «Динамо» Дмитрий Гафин заявил «Матч ТВ», что Тюкавин входит в сферу интересов ряда европейских клубов. Что вы пожелаете Косте: уехать в Европу или стать чемпионом с «Динамо»?

– Я бы сам себе пожелал чемпионство с «Динамо» (смеется). У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушел в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов.

Если у Тюкавина и у «Динамо» летом будет хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него будет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

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7 комментариев
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Надеюсь Константин сможет пробиться в Европу
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Помимо прочих достоинств, Личка развивает своих игроков и способствует их росту,спокойно воспринимая их возможный уход
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Личка-адекват !
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Пусть здесь играет! Какая польза для Динамо, если он уедет?
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Тюкавину точно надо уезжать в Европу. Главное не застрять в РПЛ или не дай Бог не перейти в Зенит. Ну а Динамо могли бы присмотреться к Голенкову. Может Сергеев из Зенита.
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Ответ Wiley Fox
Захаряны на лавке сидят Пиар вокруг Тюкавина имеет одну цель - засунут дорого Газпрому Где и кто его в Европе ждёт?
Никто никогда нигде не ждёт. Это спорт высоких достижений. Тут надо выгрызать своё место под солнцем.
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