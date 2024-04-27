Семин о Тюкавине: «Лучший в РПЛ – среди нападающих, по крайней мере. Если забьет несколько важных мячей, будет претендовать и на звание лучшего игрока первенства»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Юрий Семин считает Константина Тюкавина лучшим игроком Мир РПЛ.

Можно ли его назвать сильнейшим в РПЛ?

– Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих.

Способен ли он проявить себя в Европе?

– Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведет концовку сезона. Если Константин забьет несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства, – заявил бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Тюкавин – лидер РПЛ по системе «гол+пас» (12+8). Его статистику можно увидеть тут.

Личка о Тюкавине: «Если из Европы будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу. Есть хороший пример с Захаряном, который ушел в «Сосьедад» и играет в ЛЧ»

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5 комментариев
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Не слишком ли Тюкавин переоценен ?
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Ответ Roman
Кордоба круче, как нападающий, да и Кассьера, пожалуй, тоже У Лички форварды много забивают, тот же Сычевой 14 голов за полгода забил. Тюкавин много порет моментов ещё
Абсолютно точно, два момента не реализовал со Спартаком. Один в один вообще тупо действует. Далеко не идеален. В штрафной да, быстро решение принимает, хорошо открывается, но один в один это ужас.
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Ответ Сергей Ефимов
Не слишком ли Тюкавин переоценен ?
Не знаю откуда такие диферамбы, это я как болельшик Динамо говорю. Моменты запарывает какой год, не возраст Смолова, его бы не вытеснил, хотя Федя лентяй, Тюка работяга, но моменты запарывает.
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Тюка реально красавчик. Именно нападающий. Реализацию подтянуть и вообще пушка будет. Главное, что из спортивной семьи и семьянин
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