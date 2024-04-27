Семин о Тюкавине: «Лучший в РПЛ – среди нападающих, по крайней мере. Если забьет несколько важных мячей, будет претендовать и на звание лучшего игрока первенства»

Юрий Семин считает Константина Тюкавина лучшим игроком Мир РПЛ.

– Можно ли его назвать сильнейшим в ?

– Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих.

– Способен ли он проявить себя в Европе?

– Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведет концовку сезона. Если Константин забьет несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства, – заявил бывший тренер «Локомотива» .

– лидер РПЛ по системе «гол+пас» (12+8). Его статистику можно увидеть тут.

Личка о Тюкавине: «Если из Европы будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу. Есть хороший пример с Захаряном, который ушел в «Сосьедад» и играет в ЛЧ»