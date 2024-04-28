«Милан» вышел в Лигу чемпионов в 4-й раз подряд

«Милан» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда Стефано Пиоли набрала 70 очков за 34 тура и идет на втором месте. Она уже не опустится ниже 5-го места, которое в этом сезоне дает право выступить в ЛЧ.

Пятой идет « » с 59 очками после 34 игр, шестой – « » с 57 баллами за 33 матча. Поскольку этим командам еще предстоит встретиться 12 мая, как минимум одна из них уже не сможет опередить « ».

«Россонери» выступят в ЛЧ в четвертый раз подряд. В последнем розыгрыше они не сумели выйти из группы, финишировав третьими и попав в плей-офф Лиги Европы.