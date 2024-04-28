«Милан» вышел в Лигу чемпионов в 4-й раз подряд

Теги Рома Милан Аталанта Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Милан» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда Стефано Пиоли набрала 70 очков за 34 тура и идет на втором месте. Она уже не опустится ниже 5-го места, которое в этом сезоне дает право выступить в ЛЧ.

Пятой идет «Рома» с 59 очками после 34 игр, шестой – «Аталанта» с 57 баллами за 33 матча. Поскольку этим командам еще предстоит встретиться 12 мая, как минимум одна из них уже не сможет опередить «Милан».

«Россонери» выступят в ЛЧ в четвертый раз подряд. В последнем розыгрыше они не сумели выйти из группы, финишировав третьими и попав в плей-офф Лиги Европы.

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34 комментария
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Ах этот подлый Пиоли! Чемпионство выигрывает, в полуфинал Лиги Чемпионов команду выводит, из группы смерти в ЛЧ не вылетает и выходит в Евровесну и ещё имеет наглость, находится на втором месте в Серии А! Настоящий тиран! Срочно уволить!
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+26
Ответ Зубы Дзюбы
В этом сезоне ничего не показал. Повылетал раньше времени отовсюду
До него Милан каждый год треблы брал))
+12
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Напомню, что опередившие Милан в группе ЛЧ Боруссия Дортмунд и ПСЖ, в итоге вышли в полуфинал.
+7
-1
+6
Forza Milan !
+8
-3
+5
Ответ Isa Babaev
Не умаляя заслуг Пиоли, но и Милан имеет в соперниках за лч кризисный Ювентус, Наполи и Рому
Ювентус кризисный только из-за Аллегри, остальные на своём уровне.
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Ответ kaka10
Нынешнему Интеру проиграть чемпионат не позорно, но из Кубка Италии вылетели от Аталанты, а в Лиге Европы от Ромы Здесь вопросы к тренеру. Если кандидаты будут Лопетеги, Фонсека, то лучше оставлять
Любой здравомыслящий человек понимает, что поражения случаются у всех. Топовый Ливерпуль тоже от Аталанты вылетел, с дорогущим составом и ничего. Пиоли нужно оставлять, он лучшее что с нами случалось за последние десять лет.
+3
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+2
Ответ Зубы Дзюбы
Милан слабее Боруссии , Ромы и Аталанты от которых вылетел?
Нет конечно, но лидеры Милана теряются в больших матчах увы, тот же Леау ничего против Ромы за 2 матча не сделал
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Сейчас пойдут комментарии про выжал максимум.
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Ответ Зубы Дзюбы
А если Конте?
Конте в первом сезоне выдаст крутые результаты, накупит шлак под себя. Поругается с руководством и уйдёт с неустойкой. Такая себе перспектива
+2
-1
+1
Ответ Любезный Коссутий
это была сильнейшая группа в этом ЛЧ
Это была одна из сильнейших групп в истории ЛЧ. А возможно и сильнейший. На ум не приходит другая группа с 4 топ-околотоп командами, 2 из которых выходил в полуфинал ЛЧ (1 из них гарантировано в финале).
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Ответ Mykytka
Тут надо смотреть на игру команды. Я очень благодарен Пиоли, однако он выдал свой максимум. Команда не растет. И Леао и Тео могут больше, но кажется что уже не при Пиоли. Да и вся команда, игра 2 года назад была куда приятнее, чем сейчас. Объективно, если Милан хочет расти дальше - нужен новый тренер.
Да ладно эту мантру глупую повторять! Он выжимает из этого состава максимум! Невозможно с Беннасером, Мусой, Рейндерсом, Флоренци, Калабрией и пенсионером в атаке, играть как Реал Мадрид. Я вообще удивлён, как с этими поленьями он добился такого фантастического результата. Меньян, Тео Эрнандес и Рафаэль Леау, уже на чемоданах из-за руководства, которое вместо нормальных трансферов, только шлак скупает и распродаёт лучших. Они зарабатывают на клубе и им плевать на результаты. Пиоли добился его вопреки, а не благодаря им.
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Ответ Зубы Дзюбы
Топовый Ливерпуль сделал ставку на АПЛ и не угадал с пиком формы
Ливерпуль сделал ставку и на ЛЕ, поэтому и выпускал основу, чтобы взять Еврокубок. Но Аталанта их уничтожила, к шоку болельщиков скаузеров.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Ах этот подлый Пиоли! Чемпионство выигрывает, в полуфинал Лиги Чемпионов команду выводит, из группы смерти в ЛЧ не вылетает и выходит в Евровесну и ещё имеет наглость, находится на втором месте в Серии А! Настоящий тиран! Срочно уволить!
Не умаляя заслуг Пиоли, но и Милан имеет в соперниках за лч кризисный Ювентус, Наполи и Рому
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Ответ S H A R K
Того же уровня
Нет, не того же. На каких позициях игроки Милана слабее? Соглашусь по паре Меньян-Кобель и РЛЧ-деКетеларе. Остальные сопоставимы или сильнее
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Ответ Зубы Дзюбы
Милан слабее Боруссии , Ромы и Аталанты от которых вылетел?
Того же уровня
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Ответ Зубы Дзюбы
В этом сезоне ничего не показал. Повылетал раньше времени отовсюду
поэтому и должны его оставить
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Ответ Зубы Дзюбы
У Милана глубина состава позволяет играть не только от Леао.
Ну частично ты прав, но ведь ставку в больших матчах делают именно на него во многом, да он забил гол в ворота приличного соперника в лице Интера, но там счёт на табло мягко говоря неутешительным был
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Нет конечно, но лидеры Милана теряются в больших матчах увы, тот же Леау ничего против Ромы за 2 матча не сделал
У Милана глубина состава позволяет играть не только от Леао.
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Ответ S H A R K
До него Милан каждый год треблы брал))
Милан слабее Боруссии , Ромы и Аталанты от которых вылетел?
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Ответ S H A R K
До него Милан каждый год треблы брал))
Треблы по количеству 10 мест?
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Тогда опять таки вопрос к тренеру. Игроков достаточно
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Пипец достижение...дожили
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поздравляю россонери - Милан должен играть в ЛЧ, как один из главных символов турнира
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ну это прямая заслуга деда
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задел сделали основательный, не смотря на провальный апрель.
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