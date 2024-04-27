Пиоли про 0:0 с «Ювентусом»: «У «Милана» непростой период, и самопожертвование в таком матче обнадеживает. Избежать поражения – хороший результат»

Стефано Пиоли отметил плюсы в игре «Милана» против «Ювентуса» (0:0).

«Сейчас у нас непростой период, поэтому меня обнадеживают дух самопожертвования и страсть в матче с командой, которая хотела приблизиться к нам в таблице и которая способна доставить нам неприятности.

Конечно, мы способны лучше отдавать последние передачи, но мы шли на жертвы, чтобы добиться этого результата, и меня очень порадовало выступление игроков.

Атмосфера была странной, наши болельщики нас не поддерживали. Но мы боролись до конца, и это хорошая реакция.

Мы должны работать с желанием преуспевать до самого конца, мы должны защищать эту футболку, у нас фанаты по всему миру. Мы должны добиваться успеха – таков наш долг перед собой, клубом и всеми людьми.

Думаю, в первом тайме мы сыграли очень хорошо. Затем «Юве» бросил в бой много форвардов и прижал нас к воротам, но мы оборонялись с огромной решимостью, потому что знали, что избежать сегодня поражения – это будет хороший результат.

Конечно, в этом сезоне мы допускали ошибки, он мог бы сложиться лучше, но то, что мы сильно отстали от «Интера» и при этом все равно идем вторыми, означает, что «нерадзурри» добились чего-то выдающегося, а остальные команды просто хуже.

У нас были некоторые сложности, но у этого состава есть потенциал для того, чтобы преуспевать и быть героями в любом случае», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.