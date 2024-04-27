Пиоли про 0:0 с «Ювентусом»: «У «Милана» непростой период, и самопожертвование в таком матче обнадеживает. Избежать поражения – хороший результат»

Теги Милан Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли отметил плюсы в игре «Милана» против «Ювентуса» (0:0).

«Сейчас у нас непростой период, поэтому меня обнадеживают дух самопожертвования и страсть в матче с командой, которая хотела приблизиться к нам в таблице и которая способна доставить нам неприятности.

Конечно, мы способны лучше отдавать последние передачи, но мы шли на жертвы, чтобы добиться этого результата, и меня очень порадовало выступление игроков.

Атмосфера была странной, наши болельщики нас не поддерживали. Но мы боролись до конца, и это хорошая реакция.

Мы должны работать с желанием преуспевать до самого конца, мы должны защищать эту футболку, у нас фанаты по всему миру. Мы должны добиваться успеха – таков наш долг перед собой, клубом и всеми людьми.

Думаю, в первом тайме мы сыграли очень хорошо. Затем «Юве» бросил в бой много форвардов и прижал нас к воротам, но мы оборонялись с огромной решимостью, потому что знали, что избежать сегодня поражения – это будет хороший результат.

Конечно, в этом сезоне мы допускали ошибки, он мог бы сложиться лучше, но то, что мы сильно отстали от «Интера» и при этом все равно идем вторыми, означает, что «нерадзурри» добились чего-то выдающегося, а остальные команды просто хуже.

У нас были некоторые сложности, но у этого состава есть потенциал для того, чтобы преуспевать и быть героями в любом случае», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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8 комментариев
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Ответ Этот Райола хочет денег
Некогда итальянская супервывеска, находящаяся на вершине мировых просмотров, превратилась вот в это
Обе команды сезон доигрывают просто, турнирных задач особых нет
+3
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+3
Пеля видимо не понимает, что фанаты не могут поддержать такой позорный ватокат под названием «навесь на пенсионера» либо «загрузи на фланг». Даже мостовой бы с гамулой на пару бы игру уже давно поставили, но гению в кедах этого не понять. К сожалению связь с командой и с реальностью видимо утрачена, как и совесть-заявлять, что мы «хорошо играем» и «я хорошо работаю» никак не вяжется с той картинкой, что видим мы. Видимо мистер почитал методички тен хага и аллегри, другого обьяснения я не вижу.
+4
-2
+2
Некогда итальянская супервывеска, находящаяся на вершине мировых просмотров, превратилась вот в это
+3
-2
+1
Ответ Клименко
Как ты не понимаешь, что Пиоли выжимает из Милана максимум. Если бы не Пиоли, Милан боролся бы за 15 место с Эмполи. Прям как Рома без Мавра
Я вас обоих обожаю за ваши комментарии))
+2
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Действительно,почему же фанаты не поддерживали Пёлю на чужом стадионе,вдобавок.
+3
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Ответ Artem89S
Пеля видимо не понимает, что фанаты не могут поддержать такой позорный ватокат под названием «навесь на пенсионера» либо «загрузи на фланг». Даже мостовой бы с гамулой на пару бы игру уже давно поставили, но гению в кедах этого не понять. К сожалению связь с командой и с реальностью видимо утрачена, как и совесть-заявлять, что мы «хорошо играем» и «я хорошо работаю» никак не вяжется с той картинкой, что видим мы. Видимо мистер почитал методички тен хага и аллегри, другого обьяснения я не вижу.
Я вас двоих обожаю за ваши комментарии))
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Ответ Ящик пива
Я вас обоих обожаю за ваши комментарии))
Ему лет 8-10, другого объяснения этому помешательству я не вижу, это как эпидемия уже))))))
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