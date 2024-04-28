У «Зенита» 2 поражения подряд, 1 победа в последних 4 матчах. Дальше – ЦСКА в Кубке

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Зенит» во второй раз подряд не смог победить.

Команда Сергея Семака уступила «Динамо» (0:1) в 26-м туре Мир РПЛ.

С 17 апреля петербуржцы выиграли лишь один из четырех матчей – с «Оренбургом» (1:0).

Также они сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в Фонбет Кубке России и потерпели поражение от «Рубина» (0:2) в прошлом матче.

2 мая «Зенит» в гостях сыграет с ЦСКА в первом финальном матче Пути РПЛ в Кубке.

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51 комментарий
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Слишком мало бразильцев, тяжело Сереженьке
+60
-5
+55
А что это у нас случилось? Голосом консьержа из наша раша))))
+31
-2
+29
Отвратная игра который матч подряд
Уже даже забить не могут. Есть высокий риск упустить чемпионство
+25
-1
+24
Зенит прям ужасен(
+13
-1
+12
Импотенция в атаке полнейшая
+11
0
+11
И один гол за четыре матча с учётом кубка. Мощно!
Динамо сегодня и ошибалось, и мяч отдавало, и пространство оставляло, но не хочет Зенит ни побеждать, ни забивать.
Снова мотивации не хватило, наверное, по заветам Андрюши Мостового
+10
0
+10
Ответ Vitor Dia
Отвратная игра который матч подряд Уже даже забить не могут. Есть высокий риск упустить чемпионство
Для немотивированного Вендела и других бразильцев единственный шанс досрочно уйти из Зенита это слить 1 место.

Именно это они и делают.
+12
-4
+8
Ну вот, получилось! На шестой сезон из жоги бониты Богданыч всё же сделал жогу веганиту 😁 1 удар в створ👏
+7
-1
+6
Мальме и Брюгге высосали из Зенита все соки в еврокубковых баталиях
+14
-8
+6
Мне так жалко Семака.Он ведь не знал,что если бразильцу дать русссий паспорт - то он со временем превратится в русского паспортиста
+6
-2
+4
Концовка чемпионата с интригой это радует.
+4
0
+4
Ответ Vitor Dia
Отвратная игра который матч подряд Уже даже забить не могут. Есть высокий риск упустить чемпионство
Ну и отлично. Вся Росия только за 👍
+6
-3
+3
Всё по делу, не горят глаза, Динамо с полностью заслуженной победой, за перекат мяча очков не дают, Зенит создал один момент и тот со стандарта.
+2
0
+2
29 марта, Александр Медведев: "Спросите у "Динамо", завершена ли борьба за чемпионство".
https://m.sports.ru/football/1115956906-medvedev-o-tom-zakonchena-li-chempionskaya-gonka-sprosite-u-dinamo.html
+4
-2
+2
К бразилам, кстати, вообще не придраться, делали всё, что можно сегодня
Но вот бестолковые паспорта вроде Мостового и прямолинейного бегунка Караваева, конечно, картину изрядно портят
Насколько хороша селекционная служба на бразильском рынке, настолько ужасна внутри страны 🤷‍♂️
Мост так и вообще мало того, что раздобрел, ещё и сдал жутко по игре: весь первый тайм действовал невпопад, и во втором пару атак умудрился угробить
+3
-1
+2
Ответ Roman
Слишком мало бразильцев, тяжело Сереженьке
И устают очень.. столько игр))
+2
-1
+1
Семак на выход!
+4
-3
+1
Ответ Снежана Цветкова
Ну и отлично. Вся Росия только за 👍
Москва - не вся Россия. Жители всей страны постоянно вам это повторяют
+1
0
+1
Готовятся к 1/2 ЛЧ просто
+2
-1
+1
Бразильерос сливают Сëму...
+2
-1
+1
Миллер все равно Семака не снимет )))Так как очень гордиться что именно он настоял на его назначении
+2
-1
+1
А вот и шанс для Спартака)
0
0
0
Ответ Андрей Королёв
Готовятся к 1/2 ЛЧ просто
Что, больше написать нечего?
+2
-2
0
Ответ Алешка Терминатор
Мальме и Брюгге высосали из Зенита все соки в еврокубковых баталиях
Неожиданный комментарий ...)))))
+1
-1
0
Ответ xoms
Главно,е в белокаменной салют небось)
А в Питере ныть?)
0
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Ответ Qarasik
Комментарий удален модератором
Главно,е в белокаменной салют небось)
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0
Ответ Roman
Слишком мало бразильцев, тяжело Сереженьке
Бразильцы ещё в прошлом матче закончились)
0
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Комментарий удален модератором
Центр выиграли! Где удары по воротам?
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Ответ Мукунку хороший
Проплаты закончились..)
Зато у Краснодара только начались)
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