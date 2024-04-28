У «Зенита» 2 поражения подряд, 1 победа в последних 4 матчах. Дальше – ЦСКА в Кубке
«Зенит» во второй раз подряд не смог победить.
Команда Сергея Семака уступила «Динамо» (0:1) в 26-м туре Мир РПЛ.
С 17 апреля петербуржцы выиграли лишь один из четырех матчей – с «Оренбургом» (1:0).
Также они сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в Фонбет Кубке России и потерпели поражение от «Рубина» (0:2) в прошлом матче.
2 мая «Зенит» в гостях сыграет с ЦСКА в первом финальном матче Пути РПЛ в Кубке.
Уже даже забить не могут. Есть высокий риск упустить чемпионство
Динамо сегодня и ошибалось, и мяч отдавало, и пространство оставляло, но не хочет Зенит ни побеждать, ни забивать.
Снова мотивации не хватило, наверное, по заветам Андрюши Мостового
Именно это они и делают.
https://m.sports.ru/football/1115956906-medvedev-o-tom-zakonchena-li-chempionskaya-gonka-sprosite-u-dinamo.html
Но вот бестолковые паспорта вроде Мостового и прямолинейного бегунка Караваева, конечно, картину изрядно портят
Насколько хороша селекционная служба на бразильском рынке, настолько ужасна внутри страны 🤷♂️
Мост так и вообще мало того, что раздобрел, ещё и сдал жутко по игре: весь первый тайм действовал невпопад, и во втором пару атак умудрился угробить