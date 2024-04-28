У «Зенита» 2 поражения подряд, 1 победа в последних 4 матчах. Дальше – ЦСКА в Кубке

«Зенит» во второй раз подряд не смог победить.

Команда Сергея Семака уступила « » (0:1) в 26-м туре Мир .

С 17 апреля петербуржцы выиграли лишь один из четырех матчей – с «Оренбургом» (1:0).

Также они сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в Фонбет Кубке России и потерпели поражение от «Рубина» (0:2) в прошлом матче.

2 мая « » в гостях сыграет с ЦСКА в первом финальном матче Пути РПЛ в Кубке.