«Брест», забив на 96-й, победил «Ренн» (5:4) и идет на 3-м месте в Лиге 1 – в зоне ЛЧ

«Брест» сделал шаг к участию в Лиге чемпионов-2024/25.

В 31-м туре Лиги 1 « » в гостях победил « » (5:4). Защитник гостей Лильян Брассье забил победный мяч на 96-й минуте.

« » идет на 3-м месте в чемпионате Франции, дающем путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Команда Эрика Руа имеет 56 очков и опережает « », идущий 4-м на один балл.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1