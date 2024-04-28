«Брест», забив на 96-й, победил «Ренн» (5:4) и идет на 3-м месте в Лиге 1 – в зоне ЛЧ

Теги Лилль Ренн Монако лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Брест Лилиан Брассье Футбол

«Брест» сделал шаг к участию в Лиге чемпионов-2024/25.

В 31-м туре Лиги 1 «Брест» в гостях победил «Ренн» (5:4). Защитник гостей Лильян Брассье забил победный мяч на 96-й минуте.

«Брест» идет на 3-м месте в чемпионате Франции, дающем путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Команда Эрика Руа имеет 56 очков и опережает «Лилль», идущий 4-м на один балл.

Ренн – Брест 4:5 (2:1, 2:4)
Дата проведения
28 апреля, 18.05, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Калимуэндо, 2:0 – Калимуэндо, 2:1 – 11 Мунье, 2:2 – 48, автогол Омари, 2:3 – 54 Сатриано, 2:4 – 66 Камара, 3:4 – 68 Теате, 4:4 – 79 Терье, 4:5 – 90+6 Брассье.
РеннМанданда, Дуэ, Теате, Омари, Белосьян (Трюффер, 59), Бурижо, Дуэ, Сантамария (Гуири, 59), Матусива (Ле Фе, 74), Терье (Ридер, 86), Калимуэндо.
БрестБизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Дель Кастийо (Ле Дуарон, 90), Маньетти (Думбия, 77), Камара (Мартен, 70), Мунье, Сатриано (Перейра Лаже, 76).
Предупреждения:
Терье (45+1), Матусива (56), Ле-Мелу (75), Калимуэндо (80), Ле Фе (90+6).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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9 комментариев
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ЛЧ 2024-2025

Ожидание МЮ - Наполи
Реальность Жирона - Брест
+22
0
+22
у них в последних 4 турах 3:4, 4:3 и 5:4
+6
0
+6
Девять голов за матч. Фермер лига жжет
+5
-1
+4
Ответ dr. cage
ЛЧ 2024-2025 Ожидание МЮ - Наполи Реальность Жирона - Брест
Еще Болонья
+1
0
+1
Ответ laudrup
Фантастическая работа тренера! Интересно будет посмотреть на них в Лиге чемпионов. Хотя, конечно раскупят половину состава.
у них возрастной состав в целом, разве что двух защитников Локо и Брассье могут взять, но по французским меркам игроки очень средние
+2
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+1
это был первый просмотренный мною матч Лиги 1 со времен Жунинью Пернамбукану)
+1
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0
Ответ Saddam Huseyn
Еще Болонья
И Штутгарт
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Ответ Кирилл Голивец
у них возрастной состав в целом, разве что двух защитников Локо и Брассье могут взять, но по французским меркам игроки очень средние
Плюс,Камара и Ле -Мелу за которым очередь. Вот и почти половина основного состава.
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