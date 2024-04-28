«Брест», забив на 96-й, победил «Ренн» (5:4) и идет на 3-м месте в Лиге 1 – в зоне ЛЧ
«Брест» сделал шаг к участию в Лиге чемпионов-2024/25.
В 31-м туре Лиги 1 «Брест» в гостях победил «Ренн» (5:4). Защитник гостей Лильян Брассье забил победный мяч на 96-й минуте.
«Брест» идет на 3-м месте в чемпионате Франции, дающем путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Команда Эрика Руа имеет 56 очков и опережает «Лилль», идущий 4-м на один балл.
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.05, «Роазон Парк»
- Голы:
- 1:0 – 4 Калимуэндо, 2:0 – 9 Калимуэндо, 2:1 – 11 Мунье, 2:2 – 48, автогол Омари, 2:3 – 54 Сатриано, 2:4 – 66 Камара, 3:4 – 68 Теате, 4:4 – 79 Терье, 4:5 – 90+6 Брассье.
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Ренн –
Манданда, Дуэ, Теате, Омари, Белосьян (Трюффер, 59), Бурижо, Дуэ, Сантамария (Гуири, 59), Матусива (Ле Фе, 74), Терье (Ридер, 86), Калимуэндо.
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Брест –
Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Дель Кастийо (Ле Дуарон, 90), Маньетти (Думбия, 77), Камара (Мартен, 70), Мунье, Сатриано (Перейра Лаже, 76).
- Предупреждения:
- Терье (45+1), Матусива (56), Ле-Мелу (75), Калимуэндо (80), Ле Фе (90+6).
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