Бушманов о Дзюбе: «Он становится якорем для команды, когда не мотивирован и в плохой форме. Возраст сказывается, возможно. Нужно подумать – продолжать ли карьеру»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Евгений Бушманов Футбол

Евгений Бушманов высказался о мотивации и форме Артема Дзюбы в «Локомотиве».

– Нет ощущения, что «Локомотиву» не хватает Дзюбы?

– Пока такого ощущения нет. «Локомотиву» не хватает, в большей степени, надежности в обороне, как раз в атаке у них все неплохо. Создают моменты и забивают много, а вот в обороне проблемы остаются.

Если говорить про Дзюбу, он хорош, когда он мотивирован, когда он в хорошей форме. Тогда да, тогда он может делать разницу в нашем чемпионате. Когда он в плохой форме и не хватает мотивации, тогда он становится проблемой для своей команды, якорем.

– История с недостаточной мотивацией, что все время нужны раздражители, не является, отчасти, показателем именно профессионального или непрофессионального спортсмена? Когда игрок профессионал, он делает разницу всегда?

– Возможно, возраст все равно сказывается. Все сложнее себя заставлять, мотивация внутренняя пропадает. Чтобы не кому-то что-то доказывать, а самому себе в первую очередь. И когда эта внутренняя мотивация пропадает, уже сложнее. Артему нужно подумать об этом: как дальше? Продолжать или не продолжать свою карьеру, – заявил бывший игрок и тренер «Спартака».

Артем Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне Мир РПЛ нападающий провел 20 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков по системе «гол+пас».

Контракт 35-летнего игрока с московским клубом истекает летом 2024 года.

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4 комментария
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Ответ igls54
Про якорь хорошо - все знают, чем Дзюба цепляется
Я без понятия, но Бушманов всё сказал правильно.
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Дзюба времен Зенита уже не вернётся
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Буша то откуда вытащили?
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